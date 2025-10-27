Burkina Faso : La Semaine Nationale pour l’Éducation (SNE 2025) valorise les ressources endogènes et la solidarité locale

Le Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en éducation de base au Burkina Faso (CCEB-BF) a lancé, ce lundi 27 octobre 2025 à Ouagadougou, la 3ᵉ édition de la Semaine Nationale pour l’Éducation (SNE). Placée sous le thème « Participation communautaire et mobilisation des ressources endogènes pour une offre éducative résiliente, inclusive et de qualité au Burkina Faso », cette édition se tient jusqu’au 30 octobre 2025.

Initiée depuis trois ans, la Semaine Nationale pour l’Éducation s’inscrit dans le cadre du projet « Une société juste, résiliente et pacifique au Burkina Faso ». L’objectif principal est de promouvoir une éducation équitable et accessible à tous les enfants du pays, notamment dans un contexte de crises sécuritaires et humanitaires.

Pour le CCEB-BF, la participation communautaire constitue un levier essentiel du renforcement du système éducatif. Elle permet, selon les organisateurs, d’assurer la durabilité, l’inclusivité et l’appropriation locale des solutions éducatives.

« La mobilisation des ressources endogènes et l’implication des communautés sont des piliers indispensables pour construire une école burkinabè résiliente », a souligné le secrétaire exécutif du CCEB-BF, Assane Dramane Sankara.

Les communautés au cœur de la continuité éducative

Dans de nombreuses localités, des exemples concrets illustrent cette dynamique. Des communautés qui accueillent des élèves déplacés internes, érigent des salles de classe temporaires ou soutiennent des enseignants dans les zones à accès difficile.

« Ces initiatives locales montrent que la communauté est un acteur clé de la continuité éducative. Tant que la population met la main à la pâte, les valeurs que nous souhaitons transmettre à nos enfants seront sauvegardées », a affirmé Assane Dramane Sankara.

Dans cet esprit, l’ONG ECIF Burkina a apporté sa contribution à l’amélioration des conditions d’apprentissage à travers la réalisation de dix forages équipés de châteaux d’eau solaires au profit de dix écoles publiques. Une initiative saluée par les participants, qui y voient un exemple concret d’investissement local dans le système éducatif.

Pour le CCEB-BF, cette 3ᵉ édition de la SNE est un appel collectif à la responsabilité partagée il s’agit de celle de bâtir une école inclusive et résiliente grâce à la force des communautés, des partenaires et de l’État.

Mahoua SANOGO (stagiaire)

Burkina 24