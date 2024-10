La 2e édition de la Semaine Nationale de l’Éducation veut booster le secteur au Burkina Faso

publicite

La 2e édition de la Semaine Nationale de l’Education a officiellement été lancée ce mardi 29 octobre 2024, et se tient jusqu’au 31 octobre. La présente édition se déroule autour de la thématique « Contributions de l’éducation à la résilience socio-économique des populations au Burkina Faso : cas de la promotion de l’éducation sociale et financière en milieu scolaire ».

Fondée par le cadre de concertation des associations et ONG actifs dans le domaine de l’éducation de base au Burkina Faso (CCEB-BF) en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, et l’apport du ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MEBAPLN), la Semaine Nationale de l’Education répond à des objectifs.

« Cette semaine est bien plus qu’un simple évènement annuel de notre agenda. Elle est une célébration de notre engagement collectif envers l’éducation, pilier fondamental de notre société, qui est une des priorités du plan d’action pour la stabilisation et le développement 2023-2025.

Comme nous le savons tous, l’éducation n’est pas seulement un droit, elle est aussi un puissant vecteur de changement, elle transforme des vies », a dit Kassoum Ilboudo, président du conseil d’administration du CCEB-BF.

Présent à la présente cérémonie de lancement, le ministre en charge de l’enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara a salué l’initiative qui rentre en droite ligne avec les visions du gouvernement.

En outre, il a reconnu la pertinence de la thématique de cette 2e édition de la Semaine Nationale de l’Education, « Contributions de l’éducation à la résilience socio-économique des populations au Burkina Faso : cas de la promotion de l’éducation sociale et financière en milieu scolaire ».

« En effet, l’éducation devrait participer à la valorisation d’expérience afin de renforcer la résilience économique des Burkinabè. C’est pourquoi le gouvernement à travers le ministère en charge de l’enseignement de base, œuvre à mettre en place une des réformes nécessaires à faire de notre système éducatif un système performant, adapté à nos réalités et à nos besoins », a fait savoir Jacques Sosthène Dingara.

Pour la réussite de cette semaine, plusieurs activités sont inscrites au programme. Des panels, une campagne digitale, des émissions radio, des audiences, et une visite terrain.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

