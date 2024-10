Effort de paix : Des agences agréées de voyages signent un chèque de plus de 24 millions de F CFA pour la patrie

publicite

Des agences agréées de voyages du Burkina Faso ont fait parler leur cœur à l’égard de l’effort de paix ce mardi 29 octobre 2024. Ce don a été initié pour soutenir les Forces de l’ordre du pays. Il s’évalue à hauteur de plus de 24 millions de francs CFA et a été initié par plus de 70% de ces agences.

Selon leur représentant, Issa Dianda, ce don est « naturellement » une façon de non seulement répondre à l’appel de cet effort mais également donner un coup de pouce pour l’avenir de ce secteur. « Le Chef de l’État a lancé un appel, comme le ministre l’a dit, c’est vrai que les uns et les autres contribuent d’une façon où d’une autre mais nous avons voulu ensemble faire un geste pour apporter notre contribution à cet effort de la libération du Burkina Faso.

Comme je le disais, c’est nous qui cherchons les pèlerins aux fins fonds donc s’il n’y a pas la sécurité ça veut dire qu’on n’aurait pas de pèlerins donc on a même intérêt à faire davantage d’effort dans ce sens d’où notre geste de ce matin », a dit Issa Dianda.

Pour Adja Sarah Zongo, représentante d’une agence de voyages présente à ce geste, il s’agit de 70% des agences qui ont mis la main à la patte pour parvenir à cet objectif.

« Il faut savoir que si on arrive à nous lever pour aller à la mosquée prier et même pouvoir ouvrir des agences pour les pèlerins, ce sont des gens qui sont en brousse qui sont en train de tenir. Donc le problème est à nous tous. Nous le faisions et on va continuer à le faire », a-t-elle ajouté.

Le ministre en charge des transports Émile Zerbo a réceptionné ce chèque. A l’issue de cet acte, il a salué l’initiative et s’est dit impressionné par l’engagement des fils du pays. « Je voudrais remercier ces agences de voyages et tourisme agréées pour ce don très important.

Je leur traduis toute la reconnaissance du gouvernement. Je suis moi-même impressionnée par l’engagement des Burkinabè pour la reconquête du territoire à travers l’aide qu’ils fournissent à nos FDS », a salué le ministre.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

