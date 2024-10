Hadj 2025 : Jusqu’à nouvel ordre, même quota et même coût qu’en 2024 !

publicite

Le ministère de l’administration territoriale et de la mobilité a officiellement lancé le Hadj 2025, ce jeudi 24 octobre 2024 à Ouagadougou. Il a également annoncé que le quota et le coût du hadj restent provisoirement inchangés.

Issa Dianda, au nom des 120 agences de voyages agréées pour l’organisation du hadj 2025, a fait remarquer une organisation réussie du hadj 2024. Pour la réussite de l’édition 2025, à l’en croire, il y a cette obligation de pérenniser les acquis, les innovations et même de les améliorer.

Si du côté des agences de voyages agréées l’engagement a été pris de s’investir pour la réussite de l’édition, elles ont néanmoins fait savoir des préoccupations. « La première préoccupation des agences et les candidats au hadj est l’insuffisance du nombre de visas hadj et de stickers. Pour un quota de 13 400 visas attendus, nous avons reçu 8 143 visas hadj. Soit un manque de 5 000 visas.

La seconde préoccupation, c’est la communication vis-à-vis des futurs pèlerins afin de les inviter d’une part à s’inscrire rapidement et à payer le prix du hadj dans les meilleurs délais et d’autre part, à ne s’inscrire qu’auprès des agences agréées dont la liste sera communiquée », a-t-il énuméré.

Les agences de voyages agréées pour l’organisation du Hadj 2025 ne sont par ailleurs pas restées insensibles aux efforts visant à libérer le Burkina Faso de l’hydre terroriste et la reconquête du territoire national. Ainsi, dans un élan patriotique, elles ont décidé de contribuer à l’effort de paix à hauteur de plus de 24 millions de F CFA.

Pour le moment, même quota, même coût !

Pour le représentant du ministre de l’administration territoriale et de la mobilité, le Directeur de cabinet et Commissaire divisionnaire de police, Bertrand Toé, après le bilan du hadj 2024, de nombreux défis restent à relever pour l’organisation du hadj 2025.

Citant, entre autres défis, la gestion de l’étape de Mina, il a laissé entendre que pour réussir cette étape, le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque travaille déjà avec les agences de voyages et les acteurs saoudiens pour un meilleur choix des prestataires de service.

« Cette année, les autorités saoudiennes ont adopté de nouvelles directives pour un meilleur encadrement sanitaire des pèlerins. Ces directives et exigences fixent des conditions pour les pèlerins ayant des maladies pouvant les empêcher d’accomplir normalement les rites du hadj », a-t-il dit en sus au titre des défis.

Le quota pour le hadj 2025 reste le même que celui du hadj 2024, à savoir 8 143 pèlerins, foi de Bertrand Toé. « Toutefois, nous poursuivons les négociations avec les autorités saoudiennes pour avoir un quota supplémentaire », a-t-il poursuivi.

En attendant de fixer le coût définitif du hadj 2025, qui sera ultérieurement communiqué, le ministère de l’administration territoriale et de la mobilité dit avoir décidé de garder le même montant que celui du hadj 2024.

« Afin de permettre aux agences de voyages et de tourisme agréées et aux futurs pèlerins de procéder aux formalités et de s’acquitter des différentes exigences dans les délais, nous avons décidé de maintenir de façon provisoire le coût du hadj de l’édition 2024 soit 3 226 500 F CFA », a expliqué le Directeur de cabinet du ministère de l’administration territoriale et de la mobilité.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

