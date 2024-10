L’Académie Militaire Georges Namoano célèbre 40 ans de vie dans la formation des officiers militaires

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ce jeudi 24 octobre 2024 marque l’ouverture des festivités du 40e anniversaire de l’Académie Militaire Georges Namoano (AMGN) dans la salle des conférences de Ouaga 2000, avec une série de conférences publiques.

La suite après cette publicité

1984-2024, l’Académie Militaire Georges Namoano (AMGN) est vieille de 40 ans. À l’occasion donc de ce quarantenaire, des activités ont été initiées à Ouagadougou et à Pô, la cité hôte de l’Ecole. À Ouagadougou, la commémoration sera marquée par une série de conférences les 24 et 25 octobre 2024 à la salle des conférences de Ouaga 2000, autour du thème principal intitulé « Quarante ans : mémoire, défis et perspectives pour une formation adaptée aux enjeux du moment ».

Le décor a été planté par une conférence animée par Me Pacéré Titenga. L’Avocat et homme de culture a donné un aperçu sur l’organisation traditionnelle militaire dans les royaumes et ethnies du Burkina Faso.

En plus, Selon le Colonel Major à la retraite Dabré Hamado, ancien pensionnaire de l’Académie et président du comité d’organisation du quarantenaire de l’AMGN, il sera question au cours de la journée de revisiter l’organisation militaire au Burkina Faso de 1960 à nos jours.

La journée du 25 octobre sera consacrée à l’analyse de l’évolution des tactiques militaires durant les décennies passées. Et en dernier, la contribution des anciens cadres et anciens élèves de l’Académie au rayonnement de l’École sera questionnée.

Au-delà de Ouagadougou, des activités entrant dans le cadre de cette célébration sont prévues dans le Nahouri, selon le chef de bataillon Baguera Williams Desmond, commandant de l’Académie Militaire Georges Namoano. « Nous aurons des dons de forages aux différentes populations où nous avons l’habitude de mener nos activités.

Nous avons aussi l’ouverture d’un laboratoire d’analyse médicale qui a été offert par des anciens élèves à l’infirmerie du Camp », a-t-il informé. Des activités de tradition militaire, une occasion de retrouvailles entre les anciens et les jeunes sont aussi au programme toujours dans la cité de Pô.

Le chef de bataillon Baguera Williams Desmond a souligné que l’Académie Militaire Georges Namoano (AMGN) en tant qu’institution de formation et de perfectionnement des officiers militaires est aujourd’hui dans une dynamique d’adaptation aux enjeux du moment.

« Depuis un certain temps, nous sommes confrontés à la menace terroriste qui a fortement impacté la formation de nos élèves. Les effectifs se sont accrus et s’accroissent au fur et à mesure compte tenu des besoins sur le terrain.

Même nos programmes de formation ont été impactés par le besoin de toujours adapter les formations aux réalités du terrain afin de pouvoir produire des officiers qui sont prêts à faire face aux difficultés liées à la lutte contre le terrorisme », a conclu le commandant de l’Académie militaire Georges Namoano.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite