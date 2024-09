Académie militaire Georges Namoano : Fin de formation de 123 officiers spécialistes et officiers issus des rangs

publicite

L’Académie militaire Georges Namoano a livré, ce vendredi 27 septembre 2024, la 14e promotion des élèves officiers spécialistes et la 8e promotion des élèves officiers issus des rangs. C’est un effectif cumulé de 123 officiers qui viennent par cette cérémonie de sortie de promotion faire l’entrée dans la grande famille des officiers burkinabè.

La 14e promotion des élèves officiers spécialistes et la 8e promotion des élèves officiers issus des rangs sont aptes à servir la nation. La 14e promotion est faite entre autres de 25 médecins, 7 ingénieurs en génie civil, 3 ingénieurs en génie électronique et 2 ingénieurs en sécurité informatique.

Quant à la 8e promotion des élèves, la formation s’est articulée essentiellement autour de la phase de chef de section ponctuée d’évaluations, d’activités extra-académiques. Aussi, ont-ils acquis des connaissances sur l’instruction sur le tir de combat, la sensibilisation sur les engins improvisés et le combat à moto.

Léon Dia Malo, délégué de la 8e promotion des élèves officiers issus des rangs a laissé entendre qu’après ces 8 mois et demi de formation dans le moule des officiers burkinabè, ils sont prêts et fiers de retourner auprès de leurs frères d’armes sur le terrain afin de réprimer toutes formes de menaces contre les populations.

Il a appelé ses camarades à bien incarner les valeurs qu’ils ont apprises durant leur formation à l’académie militaire Georges Namoano. « Donnons le meilleur de savoir-faire, de savoir être acquis de manière à faciliter le travail du commandement et à faire grandir ceux dont nous aurons la charge, et ce, dans l’intérêt supérieur de la nation », a-t-il invité.

Le délégué de la 14e promotion des élèves officiers spécialistes, Armel Zagré a affirmé qu’ils ont suivi des modules qui les préparent aux défis actuels du pays. « Outre, les compétences militaires, nous avons aussi intégré des valeurs essentielles telles que la discipline, le respect, l’honneur, le courage et le patriotisme qui sont désormais gravées en nous », a-t-il dit.

Le chef de bataillon William Desmond Baguera, le commandant de l’académie militaire Georges Namoano a précisé que la 8e promotion est composée des éléments de l’armée de terre, de l’air, de la gendarmerie nationale, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et des services de soutien des forces armées nationales.

« D’un âge moyen de 34 ans avec comme diplôme le baccalauréat et le certificat interarmes, ces anciens sous-officiers ont durant 8 mois bénéficié d’un programme riche et varié avec des modules de formation spécifique comme la sensibilisation aux engins explosifs improvisés, le combat motorisé et le combat à moto », a-t-il entre autres énuméré.

Pour la 14e promotion, l’âge moyen est de 28 ans et le niveau académique est de Bac+5, ils sont recrutés en fonction des besoins des forces armées nationales et ont suivi un enseignement axé sur les connaissances tactiques avec d’autres modules spécifiques comme la logistique et la sensibilisation aux engins explosifs improvisés, a confié le chef de bataillon William Desmond

Selon le commandant de l’académie militaire Georges Namoano, ces élèves officiers ont répondu aux objectifs de la formation et les a invités à développer des qualités pour mieux incarner leur rôle de chef.

« Un chef doit être plus éveillé que les autres pour être le premier à voir le danger, plus perspicace pour mieux lire les données de l’action et plus averti pour mieux les mettre en place, plus prompt à la décision pour que l’action se déroule au temps voulu (…) », a-t-il prodigué.

L’arbre ne doit pas cacher la forêt, le chef d’état-major général, le général de brigade Célestin Simporé a rappelé à ces officiers le contexte dans lequel ils intègrent les forces armées nationales marqué par les menaces de toutes sortes particulièrement celle du terrorisme.

« Votre engagement auprès de vos devanciers est vivement attendu. Et votre sens de leadership sera scruté au quotidien. Soyez des officiers compétents et ingénieux capables de faire le maximum avec peu de ressources et travaillant dans l’intérêt du peuple burkinabè. Par-dessus tout, n’oubliez pas qu’un officier est un homme pétri de valeur de patriotisme », a-t-il harangué.

Le ministre de la défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly a indiqué que la sortie de ces officiers va permettre non seulement d’assurer un véritable maillage du territoire national mais aussi cela vient donner un nouveau souffle à ceux qui sont sur le terrain.

Willy SAGBE

Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

