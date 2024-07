Burkina Faso : 248 nouveaux aviateurs rejoignent les rangs des forces armées nationales

publicite

La Base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso a accueilli ce vendredi 12 juillet 2024 la cérémonie de présentation au drapeau du contingent de la classe 2023 de l’Armée de l’Air. Cette promotion composée de 248 recrues, dont 223 hommes et 25 femmes, a effectué avec succès une formation intensive de 5 mois.

« C’est avec une grande fierté que nous accueillons ces nouveaux soldats qui ont fait preuve de courage et de détermination tout au long de leur formation. Cette cérémonie constitue une étape cruciale pour ces jeunes recrues appelées à défendre notre chère patrie jusqu’au sacrifice suprême », a déclaré le Commandant en second de la Base aérienne 210, le Capitaine Ali Porgo. Ce continent, a-t-il indiqué, est désormais prêt à servir le pays avec professionnalisme et abnégation.

La formation de cette classe 2023 a été minutieusement conçue pour préparer ces recrues aux réalités du terrain. Après 4 semaines d’adaptation, ils ont suivi 8 semaines d’aguerrissement, 4 semaines de consolidation et 4 semaines de mise en condition opérationnelle. Selon le Capitaine Porgo, les modules dispensés, tels que le combat motos, l’instruction au tir, la suspicion d’IED ou encore le secourisme au combat, sont en phase avec les besoins actuels de l’armée.

Sur les 250 recrues initiales, 248 ont pu terminer leur formation avec succès. La promotion a « malheureusement » enregistré deux désertions. Mais dans l’ensemble, le Commandant a déclaré être satisfait du niveau atteint par ces jeunes soldats, qui ont enregistré une moyenne de promotion de 14, 19/ 20.

L’objectif visé a été atteint

Présent à la cérémonie, le Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air, le Lieutenant-colonel Christian Ouattara, s’est également félicité de la qualité de cette nouvelle promotion. « Les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints. Il s’agissait de faire de ces recrues de bons combattants, de bons citoyens et des fusiliers.

Il s’agira pour nous à la fin de cette formation, de maintenir ce qu’ils ont pu avoir comme acquis, et continuer à développer les connaissances qui leur ont été inculquées« , a-t-il précisé. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les moyens aériens sont beaucoup plus sollicités.

Ces nouveaux soldats, a affirmé le Lieutenant-colonel Christian Ouattara, viendront renforcer les effectifs des hommes qui sont souvent derrière les avions de combat. Au delà du pilotage, de la maintenance et de la surveillance des appareils volants, le Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air a souligné que ces recrues pourront aussi être appelées à combattre directement sur le champ de bataille. « Il en sont aptes », a-t-il rassuré.

Les nouveaux soldats sont prêts à relever le défi

Au cours de la cérémonie, les recrues ont été présentées au drapeau et ont reçu leurs épaulettes de soldats de deuxième classe. Le major de la promotion, l’aviateur Célestin Topan, a exprimé sa fierté et son engagement envers l’institution militaire.

« Nous sommes conscients des enjeux qui nous attendent, mais nous sommes déterminés à servir notre pays avec honneur et courage. Cette formation nous a permis de développer les compétences nécessaires pour relever ces défis« , a-t-il souligné.

À l’issue de la cérémonie, des démonstrations de techniques de combat et d’évacuations aériennes ont été effectuées par les nouvelles recrues, témoignant de leur niveau de préparation et de leur aguerrissement. Le Capitaine Porgo a conclu en soulignant que ces jeunes soldats sont désormais prêts à rejoindre les rangs de l’Armée de l’Air et à contribuer à la défense de la nation burkinabè.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

