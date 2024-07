Relogement des déplacés internes : Le gouvernement lance une opération spéciale de construction de 1000 logements

publicite

Le ministre chargé de l’habitat, Mikaïlou SIDIBE a pris part, aux côtés de son collègue de l’action humanitaire, Nandy SOME/DIALLO, à la cérémonie de lancement de l’opération spéciale de construction de mille (1000) logements au profit des Personnes déplacées internes (PDI) retournées, intégrées ou réinstallées et autres personnes vulnérables.

Ces constructions seront réalisées dans quatre (4) localités du pays dont 50 logements à Bobo-Dioulasso, 300 à Kaya, 300 à Pissila, 100 à Barsalogho, 100 à Bourzanga, 100 à Ouahigouya et 50 à Nagreongo, localité hôte du lancement du projet où les bâtisses sont attendues d’ici deux mois, selon la ministre en charge de l’action humanitaire.

Pour elle, ce projet vise à offrir un logement digne et constitue une lueur d’espoir pour les populations bénéficiaires. Une bouffée d’oxygène selon le Président de la délégation spéciale de la commune de Nagreongo, Sayouba TONDE, qui dit s’engager afin de faire de sa commune, le symbole du Burkina résilient.

Tout en saluant le soutien d’opérateurs économiques, de bonne volonté et de certaines communautés dans la mise en œuvre du projet, Mme SOME a rassuré que le gouvernement est engagé à apporter les réponses humanitaires aux PDI dont le retour progressif, selon elle, s’estime à plus de 74 000 à la date du 30 juin 2024.

Source : DRCP/MUAFH

