Burkina Faso : La 1ère promotion des Guideurs aériens tactiques avancés (GATA) est désormais opérationnelle

La cérémonie officielle de fin de formation de la première promotion des Guideurs aériens tactiques avancés (GATA) s’est tenue à la Base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso, ce vendredi 7 juin 2024.

Les guideurs aériens sont des éléments des forces armées qui sont spécialement formés pour communiquer les coordonnées exactes des positions ennemies aux pilotes d’aéronefs, afin que ceux-ci « pilonnent » avec précision. Le Burkina Faso dispose, depuis ce vendredi 7 juin 2024, de sa première promotion de Guideurs aériens tactiques avancés (GATA).

Au nombre de 35, ces stagiaires sont issus de différentes unités combattantes du pays. En plus de leurs aptitudes militaires, ils ont suivi une formation intensive de trois mois, d’avril à juin 2024. Cette formation les a préparés à remplir des missions essentielles en appui aux opérations terrestres.

Une fois sur le champ de bataille, ces hommes auront pour mission de prendre en compte les besoins en appui aérien de leur unité, assurer la communication avec les pilotes, guider les aéronefs vers leurs cibles, exploiter les données fournies par les équipages, aménager et sécuriser des zones d’atterrissage. En plus de ces missions, les nouveaux GATA auront aussi pour tâche d’assurer le poser sécurisé d’hélicoptères et de guider le largage de vivres ou d’équipements aux forces armées.

Selon le délégué de la promotion, le Lieutenant Gnambo Nabié, tous les stagiaires ont suivi avec brio la formation. « Nous avons appris les modules comme la topographie, le combat, l’armement. Nous avons appris à poser un hélicoptère sur une zone d’opération, mais aussi à donner avec exactitude les coordonnées des positions ennemies aux pilotes d’aéronefs », a-t-il affirmé.

Egalement, selon lui, toutes les connaissances acquises pendant ces 3 mois, aideront les différentes unités opérationnelles à gagner en efficacité. « La mise en place des GATA relève d’une importance opérationnelle majeure dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La maîtrise des techniques de ciblage, de désignation et d’engagement des objectifs, va nous permettre d’atteindre un niveau inédit d’efficacité opérationnelle », a déclaré le Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air, le Lieutenant-colonel, Christian Ouattara.

Il a appelé les impétrants à être les relais des connaissances qu’ils ont acquises pendant ces 3 mois. La cérémonie s’est clôturée par la remise d’attestation de fin de formation, la remise d’un kit et une démonstration pratique des connaissances acquises.

Les nouveaux GATA sont maintenant prêts à être déployés sur le terrain pour appuyer les unités combattantes dans leurs missions. Leur entrée en service marque une étape importante dans le renforcement des capacités aériennes des forces armées burkinabè.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

