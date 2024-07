Monsieur BAKO W. Prosper suspendu du Mouvement pour la démocratie en Afrique (MDA) jusqu’à nouvel ordre

publicite

Ceci est un communiqué du Mouvement pour la démocratie en Afrique (MDA).

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A LA SUSPENSION DE M. BAKO W. PROSPER

Le bureau Exécutif National (BEN) du Mouvement pour la démocratie en Afrique (MDA) porte à la connaissance des autorités administratives et de l’opinion publique la suspension de M. BAKO W. Prosper de toutes les instances du MDA à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision, prise ce 12 juillet 2024, fait suite à des actes d’indiscipline et d’insubordination de la part de M.BAKO.

Conséquence de la suspension :

• M.BAKO n’est plus autorisé à parler au nom et pour le compte du MDA.

• Il ne peut plus représenter le MDA dans aucune sphère politique nationale ou institutionnelle.

Le MDA appelle les autorités administratives et le Président de l’ALT à prendre acte de cette décision et à en tirer les conséquences de droit.

Ouagadougou le 12 Juillet 2024.

Le Bureau Exécutif National du MDA

