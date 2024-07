Burkina Faso : Rendez-vous dans 4 mois pour découvrir le nouveau visage de l’ENAM !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Bassolma Bazié, ministre d’État, en charge de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, a officiellement posé la première pierre de la façade moderne et multifonctionnelle de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), ce vendredi 12 juillet 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

L’infrastructure, des dires de Dr Jacob Yarassoula Yarabatioula, Directeur général de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), va coûter environ 230 millions de F CFA. « Cette infrastructure sera de qualité. Non seulement, ça sera une façade, mais ça serait un espace aussi aménagé depuis la devanture de notre bâtiment administratif jusqu’à la jonction de l’amphithéâtre Nassa.

On appellera cet espace l’esplanade de l’ENAM. Cette esplanade va être le lieu d’une grosse beauté et permettra d’avoir une certaine jonction avec un rond-point dont la conception sera beaucoup plus abstraite et qui va parler à tous ceux qui mettront les pieds à l’ENAM », a en sus expliqué le DG.

Dans 4 ou 5 mois, l’infrastructure, a-t-il en outre laissé entendre, devrait être achevée et prête à accueillir. « S’il plait à Dieu, dans 4 mois ou dans 5 mois, l’infrastructure devrait être là pour accueillir. Nous, nous attendons cette infrastructure pour organiser les 65 ans (ndlr, de l’ENAM) et la sortie des 2 promotions. C’est une infrastructure beaucoup attendue », a-t-il déclaré.

D’un coût global de 230 millions de F CFA pour la réalisation de l’infrastructure, la société minière IAMGOLD ESSAKANE-SA participe à hauteur de 120 millions de F CFA. L’accompagnement de IAMGOLD ESSAKANE-SA à ce projet, a expliqué Tidiane Barry, le Directeur général (DG), est l’une des réalisations phares du partenariat signé en novembre 2023 entre son institution et l’ENAM.

Pascal Tiendrébéogo, Délégué général des élèves de l’ENAM, a adressé des mots de remerciements à l’endroit de la société minière et salué l’engagement du ministre d’Etat, en charge de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié. Le ministre d’Etat, pour sa part, a souhaité que tout ce qui sera fait soit inspiré des valeurs de référence et d’exemplarité.

« Je souhaiterai que tout ce qui sera fait ici, de la même façon qu’à travers la qualité des Hommes qui sont produits par l’ENAM de notre pays, qui sont des Hommes de référence, que tout acte qui sera posé dans le cadre des infrastructures, soit également des infrastructures de référence et d’exemplarité », a fait savoir Bassolma Bazié.

Le projet de construction prendra en compte, à en croire le maitre d’ouvrage délégué, la guérite principale, deux guérites secondaires, le mur de clôture, une stèle et une esplanade. Le maître d’ouvrage est l’ENAM. Le maître d’ouvrage délégué est l’Agence habitat et développement (AHD). Le financement est celui du budget de l’ENAM exercice 2024 et de IAM GOLD ESSAKANE-SA.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Faouzia SANOU (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite