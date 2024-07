FDCT : Un Plan stratégique de développement 2024-2028 pour une gouvernance efficace et efficiente

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le souci de se doter d’un instrument de politique pour une gouvernance efficace et efficiente, le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) a élaboré un projet de Plan stratégique de développement (PSD) pour la période 2024-2028. Ce document, qui vise à améliorer la contribution des industries touristiques, culturelles et créatives à l’économie nationale, est soumis à validation au cours d’un atelier ce vendredi 12 juillet 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

L’examen et la validation de ce Plan stratégique de développement 2024-2028 du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) constituent une étape importante dans la mise en œuvre des missions du Fonds pour le développement du secteur de la culture et du tourisme au Burkina Faso.

Au cours de cet atelier de validation, il s’agira pour les participants de passer en revue les grandes lignes du nouveau plan stratégique qui guidera les actions du FDCT pour les 5 prochaines années. Le FDCT a pu, à travers le premier plan stratégique de développement 2019-2023, réaliser des progrès significatifs dans le domaine culturel et touristique, certes, de nombreux défis existent.

Entre autres, le défi de la mobilisation des financements pour réponde au mieux aux besoins des acteurs de la culture et du tourisme, le défi d’un réel repositionnement des actions de financement au regard de son statut juridique également au regard de l’environnement où coexistent plusieurs mécanismes de financement, le défi de professionnalisation et de la structuration du secteur de la culture et du tourisme.

« La vision de ce plan est de faire en sorte que le FDCT soit un meilleur mécanisme d’appui technique et financier pérenne pour le développement des industries culturelles créatives et touristiques beaucoup plus compétitives. Cette vision est soutenue par un objectif qui est d’accroitre le financement des industries culturelles créatives et touristiques », a soutenu Fiohan Caryne Traoré/Bénila, Directrice générale du FDCT.

De son avis, la validation du présent PSD contribuera à renforcer les performances afin de répondre efficacement aux aspirations des acteurs culturels et touristiques. Au Burkina Faso, le secteur de la culture et du tourisme est considéré comme un secteur à fort potentiel de croissance, susceptible de contribuer au développement économique et social, selon Adama SEGDA Première jumelle, Secrétaire générale adjointe du ministère en charge de la culture.

C’est pourquoi dit-elle, « le Chef du département en charge de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme n’hésite pas à accompagner l’élaboration de documents de politiques qui orientent les actions de développement du secteur.

C’est à ce titre que le Fonds s’est doté en 2017 d’un premier plan stratégique de développement pour la période 2019-2023 ». Le présent Plan stratégique de développement s’inspire des enseignements tirés dans la mise en œuvre du précédent PSD afin de mieux définir ses orientations stratégiques et accroître son impact dans le secteur, selon la Directrice du Fonds.

Pour le financement de nouveau Plan, le FDCT entend d’abord compter sur ses propres ressources à travers des perspectives en terme de renforcement de son dispositif de recouvrement, mais aussi espère un soutien de l’État et des partenaires techniques et financiers.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite