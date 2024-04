SNC Bobo 2024 : Le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) se rapproche des créateurs

publicite

A l’occasion de la 21e édition de la Semaine Nationale de la culture, SNC-Bobo-2024, le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) marque sa présence sur le site de la foire commerciale et culturelle avec des offres pour les créateurs du secteur culturel et touristique.

Le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) est un instrument de financement mis en place par les autorités du Burkina Faso en vue d’accompagner le secteur de la culture et du tourisme, selon les explications de Fiohan Caryne Traoré/Béni, Directrice générale dudit Fonds.

À l’entendre, les missions attribuées à ce fonds, c’est l’accompagnement financier des acteurs et promoteurs culturels et touristiques, l’accompagnement technique des opérateurs culturels et techniques.

Aussi, cite-t-elle, la mise en place d’un système d’information des industries culturelles et touristiques. L’accompagnement du Fonds est dirigé vers des personnes morales et des structures notamment les associations, les entreprises, les groupements du secteur de la culture et du tourisme.

Partenaire de la création culturelle et touristique par excellence, aussi partenaire de la 21e édition de la SNC, le FDCT n’a pas voulu rester en marge de cette fête de la culture. Le Fonds a déployé donc une équipe sur le site de la Foire de la SNC au grand bonheur des créateurs à la recherche de solutions de financement.

« Nous sommes là. Nous avons un stand pour expliquer aux gens nos conditions d’accompagnement, présenter nos produits. Nous avons des avances sur recette, des prêts ordinaires, la subvention par appel à projet, etc. Pour les crédits et les avances sur recettes, il y a un guichet qui est permanemment ouvert.

Pour tous les acteurs culturels et touristiques qui ont des projets pertinents et qui ont des difficultés à se faire accompagner au niveau du système financier classique, peuvent se rapprocher du Fonds de Développement Culturel et Touristique qui a des conditions un peu plus souples en terme d’accompagnement », a lancé Caryne Traoré/ Béni.

Des promoteurs culturels et touristiques bénéficiaires du Fonds ne manquent pas de quoi plébisciter les actions du Fonds. Pour Télesphore Bationo, le président de la confédération nationale de la culture, l’apport du Fonds dans le développement du secteur culturel est capital.

« Le fonds a une place importante dans le développement de la vie culturelle du Burkina Faso. Le fonds a des actions de crédits, de prêts et de subventions qui sont des actions qui boostent la vie des industries culturelles et créatives et la vie culturelle », a-t-il laissé entendre.

Basile Bationo, Directeur général des Espaces Morènes, a déjà bénéficié d’un accompagnement du Fonds pour la mise en œuvre de son projet de promotion des mets locaux dénommé « Les diners du terroir » en 2023. « Avec ce Fonds, notre projet fut un grand succès, nous ne pouvons pas ne pas remercier le FDCT », se réjouit-il, avant d’inviter les créateurs à accourir au stand du Fonds pour s’informer de ses offres.

En rappel, le Fonds de Développement culturel et Touristique (FDCT) est un établissement public de l’État, de la catégorie des fonds de financement, créé par décret N°2016-729/PRES/PM/MCAT/MINEFID du 08 août 2016, et dont la mission principale est d’offrir au secteur culturel et touristique burkinabè, un accompagnement technique et financier pour assurer le développement des industries culturelles et touristiques.

Son siège est à Ouagadougou ; pour être plus proche des acteurs, le Fonds a ouvert une antenne à Bobo-Dioulasso dans la capitale culturelle et économique du Burkina Faso.

Akim KY et Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

