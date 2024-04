SNC 2024 : 45 communautés mobilisées sur le site du village artisanal de Bobo-Dioulasso

publicite

Le village des communautés, l’un des rendez-vous importants de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2024 est ouvert au public sur le site du village artisanal de Bobo-Dioulasso, au secteur 14.

Pour cette 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture, le village des communautés reçoit au total 45 communautés dont 31 communautés ethniques du Burkina Faso et quatorze communautés étrangères pour célébrer la fraternité à cette SNC 2024. Elles viennent non seulement de plusieurs localités du Burkina Faso mais aussi d’autres contrées africaines que sont le Niger, le Mali, le Togo, le Benin, la Côte d’Ivoire, entre autres.

Instance de promotion de la cohésion sociale, le village des communautés est un espace de rencontres, d’échanges et de brassage culturel, institué à chaque édition de la biennale culturelle. « L’esprit de ce village communautaire est de pouvoir réunir en un seul endroit, la diversité culturelle présente au Burkina Faso afin que tout le monde comprenne qu’on est vraiment uni dans la diversité et que la culture ne doit pas être un facteur de division mais bien au contraire elle doit nous rapprocher », a souligné le Ministre d’État, ministre chargé de la Culture, Jean Emmanuel Ouédraogo.

De l’avis du ministre en charge de la culture du Mali, Andogoly Guindo, le Village des communautés de la SNC témoigne visiblement du rapprochement et du rassemblement des cultures des peuples. « La culture, c’est comme une aiguille et son fil qui cousent les relations entre les hommes, entre les communautés… Bref, la culture c’est un lien qui doit être cultivé chaque jour, qui doit être réparé à chaque fois qu’il est menacé d’abîme. Vraiment, la culture africaine, la culture de notre sous-région est d’une diversité assez impressionnante très riche. Et nous l’avons vu à travers les étals, les stands, etc. », a-t-il soutenu.

Pour la ministre déléguée à la Coopération, Stella Kabré/Kaboré, ce cadre de brassage des communautés, au-delà de la promotion et de l’expression de l’identité culturelle, est un bel exemple de cohésion sociale et d’intégration. « À travers la création du village des communautés, nous montrons au monde que nous ne sommes pas seulement une juxtaposition de cultures, mais des communautés unies par des valeurs de fraternité, de solidarité, d’entraide », a-t-elle laissé entendre.

La cérémonie a connu la présence du ministre d’État, ministre chargé de la Culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, des ministres en charge de la Culture du Mali et du Niger, de l’Ambassadeur de l’Union européenne, du Représentant résident du PNUD, etc.

Akim KY

Burkina 24

