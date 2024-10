La 13ème édition des 12 PCA veut débuter l’année 2025 avec la culture au Burkina Faso

publicite

La 13ème édition de la cérémonie de récompense des 12 Personnalités Culturelles de l’Année (12 PCA) se tient sous le thème «Ouverture» le 3 janvier 2025, dans la mythique salle du Canal Olympia Yennenga de Ouaga 2000. Comme à l’accoutumée, 12 catégories seront primées. L’artiste musicien espoir, un prix Djata Ilebou, et le PCA du public seront primés après un vote du public. Un prix sera également dédié à la promotion de la résilience au Faso. Ces informations ont été données le mercredi 23 octobre 2024, à Ouagadougou.

Selon Hervé Honla alias le chat, promoteur du projet, cette édition va toucher hors de Ouagadougou, d’autres villes du pays et par ricochet faire venir d’autres artistes internationaux pour un partage d’expériences.

« Nous nous ouvrons justement sur l’ensemble du territoire national, parce que les nominés viendront des différentes régions du Burkina. Pas forcément toutes les régions, mais les plus méritants viendront de là-bas.

On organisait tout sur le grand métropole notamment Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, alors que la culture est vaste et transversale. L’ouverture également c’est de faire venir des acteurs culturels des autres pays, pour venir découvrir notre culture », a expliqué d’entrée Hervé Honla.

Plusieurs innovations sont inscrites à cette édition. Il s’agit entre autres du Trophée d’honneur de la résilience. Il sera attribué aux acteurs qui ont, à travers leurs arts promus la résilience au pays des hommes intègres, selon le chat, « sans pour autant designer un patron sur la question ». Ajouter à cela, cette édition signe le retour du meilleur photographe, du meilleur styliste et la meilleure production de l’année.

« La photographie, de plus en plus est omniprésente dans nos activités culturelles. Nous avons également le styliste de l’année qui revient. Nous avons aussi les maisons de production, elles sont de plus en plus professionnelles, que ce soit sur le plan international que national», a fait remarquer le promoteur.

Parlant des difficultés, Hervé Honla a souligné celles financières même s’il a reconnu que les partenaires déjà là rassurent toujours de leur présence. En rappel, les artistes concernés n’ont pas encore été cites. Le prix Djata Ilebou, comme d’habitude est en lice pour l’autre moitié du ciel. Faisant cas de la nuit de récompense en elle même, le comité a dit choisir cette date du 3 janvier pour commencer l’année avec la culture.

Les 12 catégories en lice 👇

.Spectacle de l’année

.Manager de l’artiste de l’année

.L’instrumentiste de l’année

.Le styliste de l’année

.Le manager de discothèque de l’année

.L’artiste musicien de l’année

.Le maître de cérémonie de l’année

.Le Réalisateur de clip de l’année

.Le danseur /chorégraphe de l’année

.Le journaliste culturel de l’année

.Le photographe de l’année

. Le disk jockey de l’année

. La maison de production de l’année

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

