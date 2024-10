Lutte contre le VIH Sida et les cancers : Le personnel de la Présidence du Faso sensibilisé

publicite

0 Partages Partager Twitter

La cellule de coordination du Comité d’Institution de lutte contre le SIDA et les IST, cellule de coordination de la Présidence du Faso, a organisé, ce jeudi 24 octobre 2024, une conférence au profit du personnel de l’institution.

La suite après cette publicité

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la visite médicale annuelle couplée à une campagne de sensibilisation sur les cancers, le VIH/Sida et la nutrition au travail, initiée au profit des travailleurs de la Présidence du Faso.

Les thématiques développées ont porté sur le rôle et la place du comité d’Institution de lutte contre le sida et les IST dans la riposte contre le VIH, les hépatites virales et le VIH/Sida, l’alimentation et la santé au travail, la prévention et le diagnostic du cancer.

Pour le Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORE, cette conférence est « une occasion de sensibilisation du personnel de la Présidence du Faso, en partant de la philosophie selon laquelle vous ne pouvez pas être productifs dans votre service tant que vous avez des problèmes de santé ». Il s’agit, selon lui, de « faire en sorte qu’on arrive à avoir un comportement responsable qui nous protège, parce qu’on sait que beaucoup de maladies que nous contractons aujourd’hui sont liées à notre comportement ».

Le Secrétaire général de la Présidence du Faso espère de la part des participants à cette conférence l’adoption de comportements qui leur permettent de mieux se porter pour être plus productifs au profit de la Nation.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite