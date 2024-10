Industrialisation au Burkina Faso : Des industriels éthiopiens proposent leur expertise

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré a reçu, le mardi 29 octobre 2024, une délégation de la société Bejaiethio industry and engineery solution, conduite par son Président Directeur général (PDG), Bejai Naiker NERASH.

La suite après cette publicité

La délégation venue d’Ethiopie a échangé avec le Chef de l’Etat sur des sujets d’intérêt en lien avec la formation technique et professionnelle des jeunes dans le domaine de l’ingénierie et du développement industriel.

« Lorsque nous avons été reçus par le Chef de l’Etat, nous lui avons exprimé notre sympathie par rapport au combat qu’il est en train de mener. Nous lui avons fait part de notre expérience dans le domaine de l’industrie et de l’ingénierie, la fabrication de machines effective déjà en Ethiopie. Il était satisfait de voir une collaboration possible avec nous qui permettra d’impacter la jeunesse », a indiqué le Président Directeur général Bejai Naiker NERASH à sa sortie d’audience.

Bejaiethio industry and engineery solution dispose, selon son PDG, d’une expertise éprouvée qui pourrait contribuer à former les jeunes burkinabè et à faire d’eux des acteurs de développement. Il s’agira d’amener cette jeunesse à s’investir dans l’industrie et la fabrication de machines et autres outils de travail pour booster le développement dans notre pays.

« Nous sommes disposés à partager notre expertise avec la jeunesse burkinabè pour permettre de fabriquer sur place les outils nécessaires pour l’industrie et l’agriculture. C’est pour cela que nous sommes venus au Burkina Faso », a indiqué M. Bejai Naiker NERASH.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite