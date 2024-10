Construction de logements : Le ministre Mikaïlou SIDIBE pose la première pierre d’un complexe immobilier de référence 

publicite

Le ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Mikaïlou SIDIBE a lancé ce mardi 29 octobre 2024, la construction d’un complexe immobilier dénommé « Burkindi Business Center ».

Ce projet d’envergure, premier du genre dans la sous-région, se veut une infrastructure urbaine moderne, qui intègre des installations de haute qualité et qui répond aux normes les plus rigoureuses en matière d’urbanisme et de développement durable.

Sur le site du projet de 4,6 ha sis à Ouaga 2000, il y est attendu dans quatre ans, un immeuble R+35 et une dizaine de batiments R+15 composés, entre autres, de bureaux individuels et des appartements de type F3 et F4.

En posant la première pierre du complexe, le ministre SIDIBE s’est réjoui de voir un tel projet se concrétiser en ce sens qu’il s’inscrit dans la vision de son département de renforcer l’urbanité et la durabilité des villes du Burkina Faso, à travers le programme de développement urbain. Mieux, ces constructions permettront de réduire les charges locatives de l’Etat et de transformer Ouagadougou en un hub d’affaires régional compétitif.

Fruit d’un partenariat privé d’un Partenariat Public-Privé (PPP) exemplaire, scellé entre l’État Burkinabè et le Groupe Kastor Africa, ce projet connait également la participation de la Société nationale d’aménagmenent des terrains urbains (SONATUR) à travers une convention qui la lie avec le Groupe Kastor Africa.

Source : DCRP/MUH

