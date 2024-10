Promotion immobilière : Le ministre de l’habitat visite un nouveau modèle de construction à Ouaga

publicite

Le ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Mikaïlou Sidibé, a visité un nouveau modèle de construction, selon la vision de la promotion immobilière du gouvernement burkinabè, ce mardi 29 octobre 2024. Il s’agit d’un bâtiment R+3 en construction à la cité du Centre de gestion des cités (CEGECI) sise à la zone du bois, à Ouagadougou.

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la politique de l’Etat en matière de logements, le Centre de gestion des cités (CEGECI) met à la disposition des Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora, des appartements en location-vente et des salles d’exposition en locatif simple (plateaux de bureaux, boutiques, etc.) à travers la construction d’un immeuble R+3 à usage mixte dans sa cité de la zone du bois.

Il s’agit, des dires de la direction générale du CEGECI, d’un complexe immobilier censé offrir une combinaison idéale d’espaces résidentiels et commerciaux, répondant aux besoins d’une clientèle exigeante.

« Notre nouvelle vision s’inscrit en ligne droite avec la politique du gouvernement qui est la densification des villes. Tous les Burkinabè peuvent avoir accès à ces logements. La Direction commerciale est à pied d’œuvre pour dégager un prix très accessible pour la satisfaction de la population », a indiqué Gon Tali Martine Ky, Directrice générale (DG) du CEGECI.

Le ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Mikaïlou Sidibé, dit être présent sur le site pour féliciter et encourager les acteurs qui y travaillent et encourager la Direction générale du CEGECI.

« Ici, c’est un modèle qui concrétise un peu la vision que nous avons de la promotion immobilière. Sur une superficie de 500 m², nous avons un immeuble qui va permettre de dégager 18 unités de logements avec 6 commerces au niveau du rez-de-chaussée », a-t-il déclaré.

Pour le ministre, ce modèle de construction permet de rationnaliser l’occupation de l’espace. Invitant tous les acteurs du domaine à faire autant, il a laissé entendre que c’est une expérimentation voulue au travers des sociétés d’Etat que sont la SONATUR et le CEGECI.

Cheick Oumar Bonkoungou, Président directeur général (PDG) de l’Entreprise Yembi et fils (EYF), en charge des travaux, a témoigné sa gratitude pour le choix de l’expertise locale pour accompagner l’initiative de renforcer le tissu urbain et freiner l’étalage de nos villes.

« Je tiens à témoigner ma gratitude pour le grand honneur que vous faites à notre société en la choisissant pour produire l’un des premiers échantillons de la grande vision du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré », a déclaré le PDG de l’Entreprise Yembi et fils.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré (Fiche technique)

L’immeuble R+3 comprend 18 appartements composés de rez-de-chaussée, de 08 espaces commerciaux dont les superficies varient de 46 m² à 85 m². Chaque espace commercial est intégré d’un bureau et d’une toilette.

Avec exactement neuf appartements de type F3 (02 chambres, 01 salon spacieux, 01 cuisine, 02 salles d’eau, 02 balcons, superficie: environ 98 m2) et neuf appartements de type F4 (03 chambres, 01 salon vaste, 01 cuisine, 03 salles d’eau et 02 balcons, superficie: environ 125 m2). Chaque villa est dotée de finitions de haute qualité, d’un agencement optimal et de commodités modernes. Coût, plus de 13 milliards F CFA pour l’immeuble et les constructions annexes. Date de livraison, février 2025.

TSPZ

Burkina 24

