Lutte contre le blanchiment d’argent : Le GAFI retire le Burkina Faso et trois autres pays de sa liste grise

Le Groupe d’action financière (GAFI) a retiré le Burkina Faso ainsi que le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Mozambique, au total 4 pays de sa liste grise de pays africains. L’institution salue leurs progrès dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur un continent où les flux illicites selon la CNUCED sont estimés à près de 90 milliards de dollars par an.

Le GAFI, principal organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a annoncé le vendredi 24 octobre dernier le retrait du Burkina Faso, du Nigeria, de l’Afrique du Sud et du Mozambique de sa liste de surveillance renforcée, dite liste grise.

Selon l’organisme, ces quatre États ont accompli « des progrès significatifs dans la mise en œuvre de réformes structurelles » pour renforcer la transparence et la conformité de leurs systèmes financiers.

Le Burkina Faso, inscrit depuis février 2021, a amélioré la surveillance du secteur bancaire et des professions non financières réglementées.

Le Nigeria, ajouté en février 2023, a modernisé son cadre réglementaire et renforcé la coordination entre institutions. L’Afrique du Sud a perfectionné ses dispositifs de détection du blanchiment et du financement du terrorisme, tandis que le Mozambique a accru le partage d’informations entre agences et le suivi des transactions transfrontalières.

A en croire les experts sur la question, cette sortie de la liste grise pourrait rendre ces quatre pays plus attractifs pour les investissements directs étrangers (IDE) et alléger les contraintes sur les flux de capitaux, dans un contexte mondial où la conformité financière devient un facteur clé d’intégration économique, rapporte l’AgenceEcofin.

Toutefois, selon le GAFI, cette sortie ne constitue pas une exonération durable pour ces pays qui devront poursuivre leurs réformes et se soumettre à des évaluations périodiques.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24