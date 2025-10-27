Burkina Faso : La présidente de l’ADDI, Dr Arikana Chihombori, reçue par le chef de la diplomatie burkinabè

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, ce lundi 27 octobre 2025, une délégation des Afrodescendants, conduite par Dr Arikana Chihombori, présidente de l’Institut de Développement de la Diaspora Africaine (ADDI).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du séjour au Burkina Faso de plus de 600 Afrodescendants et membres de la diaspora africaine venus des États-Unis et d’autres pays, pour une série d’activités culturelles, mémorielles et économiques.

Au nom de la délégation, Dr Arikana Chihombori a salué le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, et la dynamique de changement engagée au Burkina Faso et dans la région du Sahel.

«Nous suivons le mouvement enclenché au Burkina Faso sous le leadership du Capitaine Ibrahim TRAORE et au Sahel, et il est de notre responsabilité de nous embarquer dans ce mouvement de changement, car pour nous c’est [Africa first] et nous devons aussi conduire notre agenda pour une Afrique réconciliée avec elle-même » a-t-elle affirmé.

Elle a exprimé la fierté et la reconnaissance de la délégation d’être reçue sur la terre des Hommes intègres, symbole de résistance, de dignité et d’émancipation africaine.

Une visite saluée par le ministre Karamoko Jean Marie Traoré

En retour, le ministre des Affaires étrangères a souhaité la cordiale bienvenue à la délégation, tout en soulignant la portée symbolique et politique de leur démarche.

«Merci d’avoir choisi de venir [chez vous]; vous n’avez pas cédé aux discours de démobilisation et votre visite vous permettra de restituer la réalité du terrain ; c’est un message très fort que vous envoyez au monde entier pour dire que l’Afrique peut aller de l’avant» a déclaré le ministre.

Il a réaffirmé la disponibilité du gouvernement burkinabè à accompagner la délégation durant son séjour, marqué par des conférences, panels et visites de sites historiques à fort contenu mémoriel.

Cette visite, qui réunit plus de 600 Afrodescendants, se veut un acte d’unité et de renaissance africaine, dans la continuité des efforts du Burkina Faso pour renforcer les liens entre le continent et sa diaspora.

Les activités prévues au programme visent à favoriser le dialogue culturel, spirituel et économique, et à consolider le pont historique entre l’Afrique et ses fils de la diaspora.

Source : DCRP/ MAECR-BE