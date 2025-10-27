Influence responsable au Burkina Faso : L’Association LEADERS sensibilise les acteurs du digital

0 Partages Partager Twitter

L’Association LEADERS a organisé une table ronde des influenceurs sur le thème « Influence responsable : quelle contribution des influenceurs burkinabè pour un numérique éthique et citoyen ? » Cette rencontre s’est tenue le samedi 25 octobre 2025 à Ouagadougou.

Les réseaux sociaux sont devenus, ces dernières années, un espace incontournable d’expression, d’engagement et d’information. Cependant, ils véhiculent également des risques majeurs tels que la désinformation et le cyberharcèlement.

C’est dans ce contexte que l’Association LEADERS a réuni une vingtaine d’influenceurs. L’objectif était de les sensibiliser à la face cachée de ces plateformes et d’échanger sur les bonnes pratiques pour une utilisation responsable, éthique et citoyenne, favorisant ainsi le développement harmonieux, la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Selon Dramane Sankara, secrétaire général de l’association, cette initiative vise à promouvoir la cohésion sociale et le développement par le numérique. Il s’agit d’orienter la jeunesse vers des comportements constructifs, tout en encourageant la collaboration et la compréhension mutuelle.

« À travers cette initiative, l’association LEADERS souhaite contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs du digital conscients de leur pouvoir d’influence et déterminés à mettre ce pouvoir au service du bien commun », a-t-il affirmé.

Hamidou Bandé, secrétaire général de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), a salué l’association pour avoir associé la CIL à cette initiative essentielle pour la promotion d’un usage responsable du numérique. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les influenceurs burkinabè d’adopter de bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles et du respect de la vie privée.

« À l’heure où un simple écrit peut créer une opportunité, mais aussi, à l’inverse, un simple écrit peut salir une réputation, il est important que les influenceurs s’approprient les bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles et aussi les pratiques en matière d’utilisation des plateformes de façon globale. Les influenceurs aujourd’hui façonnent des comportements, les valeurs et les choix de millions de citoyens.

Et cette influence, c’est un pouvoir, mais aussi et surtout une grande responsabilité. La citoyenneté numérique responsable, c’est d’abord d’agir avec discernement, de respecter la vie privée d’autrui et la dignité des personnes en ligne, et de vérifier surtout l’information avant de la partager », a-t-il déclaré.

Enfin, il a réaffirmé l’engagement de la CIL à accompagner, former et collaborer pour bâtir un numérique éthique et citoyen au service du développement national. « Chers influenceurs, votre rôle aujourd’hui est essentiel pour inspirer des comportements responsables, encourager le respect de la vie privée, combattre la désinformation, et promouvoir la paix en ligne. En unissant nos forces, nous pouvons transformer le numérique en un espace d’éducation, de cohésion et d’espérance pour notre pays », a-t-il conclu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24