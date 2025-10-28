Etalons du Burkina : Vicenzo Alberto, ancien entraîneur d’Afghanistan renforce l’encadrement technique

0 Partages Partager Twitter

A quelques semaines du Coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc, la Fédération burkinabè de football renforce son encadrement technique. Dans un communiqué rendu public ce mardi 28 octobre 2025, la Fédération burkinabè de football annonce l’arrivée de l’entraîneur italien Vicenzo Alberto Anesse au sein de la sélection nationale A.

« Un contrat de trois mois a été signé avec le nouveau Directeur Technique, qui aura pour mission d’apporter son expérience et sa connaissance approfondie du jeu au service du groupe conduit par Brama Traoré, actuellement en pleine préparation pour la CAN.

Il s’agira pour lui d’apporter son expertise dans l’élaboration des plans de jeu, d’observations de l’adversaire et faire des propositions tactiques entres autres », indique le communiqué de la Fédération burkinabè de football sur sa page Facebook

Faire briller les Étalons

« Cette collaboration s’inscrit dans la dynamique d’amélioration continue engagée par la FBF, visant à offrir aux Étalons les outils et l’encadrement nécessaires pour briller sur la scène africaine », précise la Fédération dans son communiqué. L’arrivée du technicien de Vicenzo Alberto Annesse intervient au moment où les Étalons se préparent pour la prochaine CAN.

Âgé de 41 ans, a évolué à Venise avant d’aborder une carrière d’entraîneur en entraînant l’équipe nationale du Belize, du Nepal et d’Afghanistan. Pour la CAN 2025 au Maroc, prévue du 21 décembre au 18 janvier 2025, les Étalons sont logés dans le même groupe que l’Algérie, la Guinée Équatoriale et le Soudan.