CAN féminine 2026 : Le Burkina Faso valide son ticket

Les Etalons Dames du Burkina Faso verront bien le Maroc en 2025. L’équipe dirigée par Pascal Sawadogo s’est qualifiée ce mardi 28 octobre 2025 pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine, après sa victoire (1-0) face aux Éperviers du Togo en match retour du dernier tour éliminatoire.

La mission était claire pour les Etalons. Confirmer la victoire du match aller (2-0) à Ouagadougou et arracher une deuxième qualification historique. De leur côté, les Togolaises, battues à l’aller, croyaient encore à la remontada.

Les autorités avaient même décrété l’entrée gratuite pour mobiliser le public du stade de Kégué de Lomé. Mais cette ferveur n’a pas suffi à déstabiliser Pascal Sawadogo et ses joueuses, concentrées du début à la fin.

Un but magistral

Dès le coup d’envoi, les coéquipières de Balkissa Sawadogo imposent leur rythme. Les togolaises souffrent. La délivrance arrive dans le temps additionnel de la première période. En profitant d’une erreur de relance adverse, Adama Congo intercepte et tente un lobe magistral d’environ 40 mètres. Le ballon file au fond des filets, surprenant la gardienne togolaise avancée (45+8e). Un but plein d’audace (1-0).

Avec ce but à l’extérieur, les Étalons Dames prennent une sérieuse option avant la pause. De retour des vestiaires, elles gèrent intelligemment leur avance. Elles ne laissent que très peu d’espaces aux Éperviers tout en procédant par des attaques rapides.

Le coup de sifflet final retentit sur ce score de 1 à 0. Une victoire pleine de maîtrise qui envoie le Burkina Faso à la CAN féminine pour la deuxième fois de son histoire. Une qualification méritée, symbole de la montée en puissance du football féminin burkinabè.