Qualifications CAN féminine 2026 : Le Burkina Faso prend une option face au Togo (2-0)

Les Étalons dames du Burkina Faso ont pris une légère avance sur les Éperviers dames du Togo, ce vendredi soir à Ouagadougou, lors du match aller du dernier tour éliminatoire de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2026. Portées par des buts sur penalty de Rasmata Sawadogo et Naomie Kaboré, les Burkinabè s’imposent (2-0) et se rapprochent d’une deuxième participation à la CAN après celle de 2022.

Dès les premières minutes, la tension est palpable au stade. Les Étalons dames entrent timidement dans la rencontre, laissant les Togolaises se montrer les premières dangereuses.

Les Togolaises s’illustrent déjà dans ces premières minutes en touchant même le montant de la gardienne burkinabè Faoziatou Ouédraogo. Sur une autre action, elles voient leur ballon passer à côté des poteaux vides. Passés ces quelques moments de frayeur, les Étalons dames prennent la main.

Balkissa Sawadogo et ses coéquipières attaquent et passent tout près d’obtenir un penalty, mais l’arbitre sénégalaise Mariétou Fall ne bronche pas malgré une main évidente dans la défense togolaise (5e min).

Elles pressent les Éperviers dans leur camp, ces dernières étant désormais décidées à jouer en contre-attaque. Adèle Naomie Kabré et Balkissa Sawadogo se battent au milieu de terrain. Sur une action, Balkissa, à la réception d’un ballon sur le côté gauche, manque de peu d’envoyer le cuir au fond des filets (39e min).

Les Burkinabè continuent de presser, mais se montrent maladroites dans leurs choix offensifs, notamment avec Adama Congo, peu en forme dans cette première période.

Des buts en deuxième période

En deuxième période, Déborah Guira cède sa place à Rasmata Sawadogo. Les Étalons dames reviennent avec plus d’intensité et mettent une forte pression sur les Éperviers dames. Après cette domination, les Togolaises tentent de réagir à leur tour.

Les joueuses de Pascal Sawadogo finissent par trouver le chemin des filets grâce à un penalty transformé par Rasmata Sawadogo (65e min). Un but qui confirme leur supériorité dans cette rencontre. Elles passent tout près du 2e but lorsque Adèle Kabré, seule face aux buts, envoie le ballon à côté (68e min).

Les Togolaises sont ensuite réduites à dix après l’expulsion de Rahamatou Atourou, dernière défenseuse, pour une faute sur Adama Kabré. Sur le coup franc qui s’ensuit, la frappe d’Alimata Bélem est repoussée sur la ligne, et les Burkinabè, malgré plusieurs tentatives, ne parviennent pas à conclure.

Les Étalons dames continuent de pousser, mais se distinguent par des maladresses incroyables devant les buts. Elles obtiennent finalement un nouveau penalty. Adèle Kabré est fauchée dans la surface. Elle se charge elle-même du tir et inscrit le deuxième but des Étalons (2-0).

Ce sera le score final (2-0). Une victoire méritée, même si l’arbitrage a parfois pénalisé les Burkinabè dans cette rencontre. Le match retour à Lomé s’annonce décisif. Les joueuses de Pascal Sawadogo devront confirmer cette performance pour valider leur billet pour la CAN Maroc 2026.