20 ans de carrière : La chantre Toussy annonce un concert événement et lance l’album « Gratitude infinie »

La scène gospel burkinabè va bientôt bouger. La chantre Toussy, de son nom civil Julienne Toussiane Ramdé/Zinsoné, s’apprête à marquer le coup de ses 20 ans de carrière musicale. Un grand concert live est programmé pour le 29 novembre 2025 au SIAO. L’artiste a officiellement lancé cet événement majeur lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 23 octobre 2025, où elle a lancé son dernier album « Gratitude infinie ».

Depuis son apparition remarquée à l’émission Faso Academy en 2006, la carrière de Toussy a pris un envol spectaculaire. Finaliste du concours, elle a immédiatement fait sensation avec son premier titre, « Louez Dieu », qui a connu un succès retentissant. Dès lors, elle a enchaîné les productions musicales de qualité, s’imposant comme une figure majeure du gospel.

Après vingt années d’une riche aventure artistique, Toussy a décidé de marquer une pause pour célébrer son jubilé. En prélude à ce concert géant qui couronnera ces deux décennies, l’artiste a présenté les grandes lignes de l’événement lors d’un point de presse organisé ce jeudi 23 octobre 2025.

Ce jubilé, placé sous le thème inspirant « 20 ans de grâce, une voix pour la paix, un cœur en mission », se tiendra le 29 novembre 2025 dans l’enceinte du SIAO. Pour Toussy, cette célébration est avant tout un acte de foi. Elle sera un intense moment d’adoration, de louange et de reconnaissance envers le Seigneur pour le chemin parcouru durant ces deux décennies dans l’univers musical.

« Durant toute ma carrière, j’ai connu de bons moments mais aussi des difficultés. Mais malgré tout, le Seigneur a toujours été là. Ce concert est une manière pour moi de lui dire merci pour sa présence. Et tous ceux qui me suivent depuis le début savent que ma foi a toujours été pour la paix et l’amour », a-t-elle annoncé.

Pour accompagner cette célébration d’envergure, Toussy a également dévoilé son nouvel opus, « Gratitude infinie ». Cet album de huit titres, marqué par de belles mélodies, est un message de foi et de reconnaissance envers Dieu. L’album est disponible à la vente au prix de 5000 FCFA l’unité.

Le talent de Toussy et son engagement lui ont valu une série d’honneurs et de distinctions majeures. Toussy a notamment été sacrée Kundé du Meilleur Artiste Religieux à deux reprises, en 2012 et 2015. Elle a également reçu le prestigieux Trophée de la Paix Peingre Kuni en 2014 et le Futura 2000 Music Award en 2016. Une reconnaissance étatique est venue couronner ce parcours avec sa nomination au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication.

