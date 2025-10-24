Faso Mêbo : Pierrette Kafando, depuis le Canada, apporte son soutien patriotique avec cinq tonnes de ciment

0 Partages Partager Twitter

L’initiative Faso Mêbo a reçu le soutien de Pierrette Kafando, une citoyenne burkinabè résidant au Canada, ce vendredi 24 octobre 2025 à Ouagadougou. Elle a non seulement remis un don significatif, mais a également retroussé ses manches pour prêter main-forte aux volontaires au quartier général de l’initiative.

Pour Pierrette Kafando, la donatrice du jour, ce voyage de près de 8 000 kilomètres, du Canada jusqu’à Ouagadougou, est un témoignage fort de son patriotisme inébranlable. Sa participation s’inscrit directement dans la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, qui souhaite faire du Burkina Faso un nouvel eldorado grâce à un développement pleinement endogène.

« Je vois que le président a à cœur le développement du pays et cela m’a beaucoup touchée. Ça m’a touchée et j’ai dit qu’il faut que je vienne participer. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour que nous puissions construire notre pays et que notre pays soit bien vu et bien représenté dans les autres pays », a-t-elle déclaré.

Concrètement, l’engagement de Pierrette Kafando s’est traduit par la remise symbolique de cinq tonnes de ciment. Elle a ensuite endossé la tenue de volontaire pour participer activement au nettoyage des moules et à la confection des pavés destinés à embellir la capitale, Ouagadougou.

Profitant de l’occasion, elle a lancé un appel à la diaspora burkinabè et une formule d’encouragement en invitant chaque membre de la diaspora à contribuer à la mesure de ses moyens. « Notre pays restera toujours notre pays. Le bois a beau rester dans l’eau, il ne deviendra jamais caïman ! Moi j’ai plus de vingt ans de résidence au Canada mais je reviens toujours à mon pays. Ici, c’est mon sang, c’est à cela que je suis attachée.

Donc c’est mieux de construire notre pays et on va toujours revenir dans notre pays. C’est quelque chose qu’on ne peut pas nous arracher. Donc je demande à la diaspora de faire un effort, que ce soit un sac de ciment, deux sacs de ciment, tout ce que vous pouvez, il faut le faire. C’est petit à petit que l’oiseau fait son nid », a-t-elle conclu.

