Communiqué | Lonab : Découvrez les gagnants du deuxième tirage et le grand vainqueur du séjour à Lomé

Découvrez la liste des heureux gagnants du deuxième tirage de la Tranche Commune Entente 2025, placé sous le signe du Togo.
Félicitations au détenteur du ticket GB5-C2BD, grand gagnant du séjour touristique à Lomé offert dans le cadre de la TCE 2025.
Bravo également à tous les autres gagnants qui repartent avec des gains allant de 100 000 F CFA à 500 000 F CFA.
Rendez-vous pour le prochain tirage le lundi 20 octobre 2025 pour tenter, vous aussi, de faire partie des gagnants.
