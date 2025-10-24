Communiqué | Lonab : Découvrez les gagnants du deuxième tirage et le grand vainqueur du séjour à Lomé

Découvrez la liste des heureux gagnants du deuxième tirage de la Tranche Commune Entente 2025, placé sous le signe du Togo.

Félicitations au détenteur du ticket GB5-C2BD, grand gagnant du séjour touristique à Lomé offert dans le cadre de la TCE 2025.

Bravo également à tous les autres gagnants qui repartent avec des gains allant de 100 000 F CFA à 500 000 F CFA.