65e anniversaire des Forces armées nationales : Le Chef de l’État rend hommage à l’institution militaire

Le Burkina Faso a commémoré, ce 1er novembre 2025, le 65e anniversaire de la création de ses Forces armées nationales (FAN). À cette occasion, le Chef de l’État a adressé un message solennel saluant l’engagement et le sacrifice des femmes et des hommes engagés sous le drapeau national.

Dans son allocution, le Chef de l’État a rendu hommage à celles et ceux qui ont choisi la voie du service à la Nation, qualifiée de l’un des métiers les plus nobles. Il a souligné que les forces armées continuent de défendre la patrie au prix de leur vie, à un moment où le pays fait face à des menaces persistantes.

Le message a également mis en avant la mobilisation des FAN, appuyées par le peuple, dans les opérations de reconquête du territoire et de défense nationale.

Selon le Chef de l’État, le renforcement constant des capacités opérationnelles des forces armées illustre la détermination du pays à bâtir une armée plus forte, capable de répondre aux aspirations du peuple burkinabè.

Insistant sur le rôle central des FAN dans la refondation nationale, le Chef de l’État a souligné que l’engagement patriotique de l’institution militaire, ainsi que celui des citoyens, demeure essentiel pour construire un Burkina Faso nouveau, en accord avec les idéaux de la Révolution Progressiste Populaire.

Il a conclu en exprimant sa reconnaissance envers l’ensemble des forces armées nationales et en réaffirmant la détermination du pays à poursuivre la lutte pour la souveraineté, la sécurité et la dignité du peuple burkinabè.