À Ouagadougou, Bila Compaoré, handicapé moteur, balaie les rues par amour pour sa patrie

Le jeudi 31 octobre 2025, dès les premières lueurs du jour, une scène d’une rare beauté humaine s’est déroulée dans le quartier Toudoubweogo, à Ouagadougou. Balai en main, le visage déterminé, Bila Compaoré, handicapé moteur, balaie les abords de la route, répondant à sa manière à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui invite chaque citoyen à s’impliquer dans la salubrité et le développement du pays.

« Je suis ici depuis 7h. Je suis là pour répondre à l’appel du Président du Faso », explique-t-il, sourire aux lèvres. Bila Compaoré n’est pas né handicapé. Il raconte qu’une maladie a bouleversé son existence et l’a privé de sa mobilité.

Mais loin de se laisser abattre, il a trouvé d’autres moyens de vivre dignement. Aujourd’hui, il exerce le métier de cordonnier et pratique la porciculture pour subvenir à ses besoins.

« Je ne peux pas marcher ni aller au front, c’est pourquoi je pose cet acte », confie-t-il, avant d’ajouter qu’il souhaite encourager ses concitoyens à agir eux aussi pour le bien du pays.

Malgré son handicap, Bila Compaoré incarne la force du courage et de la résilience. Son geste, aussi modeste soit-il, témoigne d’un profond amour pour la patrie et d’un sens aigu du devoir citoyen.

Par son exemple, Bila Compaoré enseigne qu’être debout pour sa patrie ne dépend pas des jambes, mais de la volonté.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24