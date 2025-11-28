Ouagadougou :  Festigrill rallume les braises du vivre-ensemble

Partage

La 16ᵉ édition du Festival des grillades du Burkina Faso (Festigrill) a officiellement été lancée le jeudi 27 novembre 2025 à Ouagadougou. Placé sous le thème « Festigrill autour du barbecue, bâtissons la cohésion sociale et la paix au Faso », l’événement s’annonce comme un rendez-vous majeur de convivialité, de gastronomie et de vivre-ensemble.

Cette nouvelle édition s’ouvre avec l’ambition de faire du barbecue un prétexte pour rassembler, dialoguer et retisser les liens sociaux. Pour la promotrice du festival, Mariam Doumbia, Festigrill dépasse la simple dimension culinaire. Elle a rappelé que l’esprit du barbecue est un pont entre les cultures et les communautés.

« Le FESTIGRILL n’est pas qu’un festival gastronomique. C’est un symbole vivant de convivialité, de fraternité et de vivre-ensemble. Autour du barbecue, nous partageons plus qu’un repas, car c’est un espace où les barrières tombent », a-t-elle déclaré.

Elle ajoute que dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, cette capacité à nous asseoir ensemble, à maintenir le brassage culturel et la confiance, est une richesse inestimable.

Mariam Doumbia a également insisté sur la portée citoyenne de l’événement, rappelant que la paix se construit dans les gestes les plus simples. « La cohésion sociale ne naît pas seulement dans les grandes réunions, ni dans les grands discours. Elle se construit dans le partage d’un plat, l’écoute de l’autre, la joie d’être ensemble », a-t-elle souligné.

Selon elle, Festigrill porte un message clair, celui de la solidarité, de l’espoir et d’un Burkina Faso uni. « Aujourd’hui, en dégustant ces grillades qui font la fierté de nos terroirs, rappelons-nous que chaque geste d’unité contribue à bâtir le Burkina Faso de demain », a-t-elle ajouté.

Le représentant du ministre d’État chargé de l’Agriculture, Émilien Balboné, a pour sa part salué l’importance de la filière grillade et du dynamisme des acteurs impliqués. « Les acteurs qui sont dans cette filière, pour tous les produits et les animaux, trouvent ici l’occasion de montrer leurs compétences, leurs capacités et leur savoir-faire », a-t-il affirmé.

Il a insisté que le ministère accompagne les promoteurs engagés dans la valorisation de la filière. « Le ministère s’est engagé à accompagner les promoteurs, et je crois que nous donnons des actes qui matérialisent cet accompagnement. Avec cette 16ᵉ édition, nous réaffirmons notre engagement à soutenir davantage ceux qui travaillent pour la promotion de la filière au niveau national », a déclaré Emilien Balboné.

Prévu du 27 au 30 novembre 2025 à la Maison du Peuple de Ouagadougou, Festigrill réunira cuisiniers, exposants, passionnés de gastronomie et artistes programmés pour animer les soirées. Durant quatre jours, le festival entend offrir un espace de détente, de fête et de rapprochement social, fidèle à son ambition de célébrer les saveurs du terroir.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24