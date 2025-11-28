Éducation : L’IST prépare ses étudiants à l’ère de l’IA et dévoile sa stratégie 2026-2030

Partage

L’Institut Supérieur de Technologies (IST) Campus Wayalghin a procédé le jeudi 27 novembre 2025, à la clôture de la sixième édition de son séminaire d’intégration. Tenue au CENASA, la cérémonie a permis de sensibiliser les nouveaux étudiants sur un thème central : les défis et les enjeux de l’utilisation de l’Intelligence Artificielle dans la formation socioprofessionnelle.

L’objectif principal de cette rencontre était de permettre aux nouveaux étudiants de l’IST et de l’Umanis Business School (UBS) d’aborder leurs cursus de formation en étant immédiatement sensibilisés aux enjeux majeurs de la technologie contemporaine, notamment l’intégration de l’Intelligence Artificielle dans le monde socioprofessionnel.

S’adressant directement aux nouveaux étudiants et à l’assistance, le Professeur Issa Compaoré, Fondateur de l’IST et de l’UBS, a insisté sur la nécessité d’embrasser la révolution technologique actuelle.

« Pour cette 6e édition, nous avons ajouté un thème qui est l’impact de l’Intelligence Artificielle. C’est une nouvelle donne que tous les secteurs d’activité, qui plus est l’éducation, doivent prendre en compte parce que ça va révolutionner.

Nous devons tout faire pour monter dans le train et être de vrais acteurs dans cette dernière révolution, au lieu d’être des spectateurs », a-t-il insisté.

Dans son intervention, le fondateur est revenu sur le chemin parcouru depuis la création de l’Institut en 2000. Il informe que l’IST a débuté avec seulement 64 étudiants et compte aujourd’hui près de 8000 étudiants. Ce développement s’est traduit, selon lui, par une diversification de l’offre de formation.

« L’IST se porte très bien parce que le nombre d’étudiants a augmenté, et le nombre d’instituts créés à partir de cet institut mère a augmenté. Tout cela pour montrer que nous avons tout suivi et nous nous sommes adaptés au besoin du marché de l’emploi. Le nombre de filières a également augmenté. Nous sommes à 27 diplômes reconnus par le CAMES et nous nous sommes étendus géographiquement à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Tenkodogo, Côte d’Ivoire et Ouganda».

Le Professeur Compaoré a rappelé que malgré la croissance des effectifs, l’IST a régulièrement été classé premier, deuxième ou troisième par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, ce qui est « la preuve qu’à côté de la quantité, il y a de la qualité qui se fait dans cet établissement. »

Évoquant l’avenir, le Professeur Compaoré a dévoilé les grandes lignes de la stratégie 2026-2030 de l’IST. Celle-ci repose sur quatre axes majeurs, à savoir le renforcement des infrastructures et des équipements, l’amélioration des ressources humaines, avec un accent sur le recrutement d’enseignants permanents, la numérisation et l’Intelligence Artificielle avec le développement de partenariats stratégiques au niveau international.

« L’objectif, c’est de faire en sorte que nos étudiants se disent qu’ils peuvent obtenir la même qualité de formation en restant au Burkina, au lieu d’aller chercher ça à l’international », a-t-il déclaré.

Cette cérémonie a été l’occasion pour les responsables de l’institut de magnifier l’excellence. En effet, plus d’une vingtaine d’étudiants majors et sous-majors de promotion ont reçu des attestations de mérite ainsi que des bons de réduction sur les frais de scolarité.

Hermine Diarra était l’une de ces lauréates. Précédemment étudiante en Master 2 Marketing et Communication d’entreprise au sein de l’IST, elle a salué la qualité de la formation reçue. Elle a rassuré que cette formation lui est bénéfique au point où elle l’applique au quotidien dans son travail.

« C’est un sentiment de gratitude et de reconnaissance que j’ai aujourd’hui, et je remercie l’IST pour cette reconnaissance. J’encourage ceux qui sont derrière nous à donner le meilleur d’eux-mêmes pour qu’ensemble nous puissions être les porte-flambeaux de l’IST partout où nous irons », a t’elle encouragé.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24