Modernisation des archives à la DGI : Deux résolutions et une recommandation pour transformer la gestion documentaire

La Direction générale des impôts (DGI) a tenu, du 26 au 27 novembre 2025 à Ouagadougou, sa 14ᵉ conférence annuelle placée sous le thème « Modernisation de l’archivage documentaire au service de la performance de la DGI : enjeux et perspectives ». Après 48 heures d’échanges, les participants ont adopté deux résolutions et une recommandation destinées à accélérer la transformation du système d’archivage de l’institution.

Durant ces deux jours, près de 150 participants ont pris part à un panel et à deux ateliers thématiques axés sur les politiques d’archivage, les défis structurels liés à la gestion documentaire ainsi que l’apport de la digitalisation dans l’amélioration des performances de la DGI.

À l’issue des travaux, les participants ont formulé deux résolutions clés à savoir traiter le passif existant en matière d’archives par la collecte, le tri, la conservation et l’élimination des documents obsolètes ; et garantir l’implication et le soutien de tous les acteurs de la DGI, à tous les niveaux hiérarchiques, dans la mise en œuvre du processus de modernisation.

Une recommandation stratégique

La recommandation principale porte sur le renforcement du personnel archivistique du service des archives, jugé indispensable pour répondre aux exigences d’une gestion moderne, structurée et durable des documents administratifs.

La Directrice générale des impôts, Éliane Djiguemdé/Ouédraogo, a évoqué deux défis majeurs. Il s’agit de la normalisation des archives existantes, afin de classer les documents conformément aux standards d’archivage ; et la transition vers le numérique, nécessitant le développement de solutions adaptées pour un archivage digital rapide et efficace.

Elle a souligné l’importance d’un archivage structuré, notamment pour la sécurisation foncière. « Lorsqu’une information est recherchée sur une parcelle, il faut que les documents soient correctement rangés pour réduire les délais de traitement. C’est essentiel pour répondre efficacement aux sollicitations de nos partenaires », a-t-elle indiqué.

Représentant le ministre, le conseiller technique Souleymane Nabolé a salué la dynamique engagée par la DGI. Selon lui, « la modernisation de l’archivage n’est pas seulement une réforme technique, mais un acte de souveraineté nationale ».

Souleymane Nabolé Conseiller technique du ministre en charge de l'Économie,
En rappel, la DGI est déjà engagée dans la numérisation de ses services à travers les téléprocédures, la plateforme SYC@D, la solution eDocument et l’automatisation progressive de plusieurs processus administratifs.

