Scandale de détournement de fonds au ministère de l’action humanitaire : Le procès du dossier Camille Yaké Yé programmé en décembre 2025

Partage

Le parquet du pôle économique et financier a animé une conférence de presse ce vendredi 28 novembre 2025 à Ouagadougou pour faire le point sur l’évolution du dossier relatif au détournement de deniers publics au sein du ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, tout en dressant le bilan de ses activités au titre de l’année judiciaire 2024-2025.

Concernant le dossier dit « Camille Yaké Yé et autres », le parquet a annoncé la fin des investigations portant sur des faits présumés de détournement de fonds publics, d’enrichissement illicite, de faux en écriture publique et de blanchiment de capitaux.

Huit personnes ont été renvoyées devant la chambre de jugement spécialisée du pôle Ecofi par ordonnance du juge d’instruction en date du 17 novembre 2025. Parmi elles figurent notamment l’ex-ministre Laure Zongo/Hien, ainsi que des agents et ex-agents du ministère.

Les faits reprochés portent sur la gestion du compte de renforcement destiné à l’acquisition de vivres au profit des personnes déplacées internes. Les investigations ont mis en évidence des pratiques telles que des dépenses fictives, des surfacturations et la dissipation de carburant à des fins personnelles.

Cette procédure s’inscrit dans la continuité d’un premier volet judiciaire ayant conduit à la condamnation de Amidou Tiégnan et d’autres personnes, dont le jugement en appel a confirmé l’essentiel de la décision de première instance.

Le procès est programmé pour la session du 12 au 22 décembre 2025. Malgré l’appel introduit par l’un des mis en examen, le parquet considère cette démarche comme dilatoire et réaffirme sa volonté de voir l’affaire jugée dans les délais impartis, dans un souci de transparence et de restauration de la confiance des citoyens.

S’agissant du bilan du pôle économique et financier, 80 dossiers impliquant 229 prévenus ont été traités entre octobre 2024 et juillet 2025, avec 176 décisions de condamnation.

Les amendes prononcées dépassent 15 milliards de FCFA, tandis que les dommages et intérêts s’élèvent à plus de 2,8 milliards de FCFA. Des saisies ont concerné 63 immeubles, divers véhicules et 243 millions de FCFA en numéraire. Les transactions ont permis de recouvrer plus de 15,6 milliards de FCFA au profit du Trésor public.

Lire aussi 👉 Procès Détournement de fonds humanitaires : Amidou Tiégnan écope de 11 ans de prison ferme

Pour l’année judiciaire 2025-2026, le parquet annonce une intensification de la lutte contre la délinquance économique, axée sur la célérité des procédures et l’optimisation du recouvrement, affirmant sa détermination à protéger les deniers publics et à sanctionner toute malversation, sans distinction de rang ni de fonction.