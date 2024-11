Le séminaire d’intégration de l’IST campus Wayalghin vise à renforcer les capacités socio-professionnelles des étudiants selon Gansonré Bernabé

publicite

L’Institut supérieur de technologies (IST) campus de Wayalghin a procédé à la clôture de la 5e édition du séminaire d’intégration 2024-2025 le jeudi 28 novembre 2024 à Ouagadougou. Cette édition, tenue du 27 au 28 novembre 2024, a été ponctuée par des conférences à l’endroit des étudiants.

« Formation socio-professionnelle et développement endogène dans un contexte de crise sécuritaire : défis et perspectives », c’est sous cette thématique que s’est tenue la 5e édition du séminaire d’intégration 2024-2025 de l’Institut Supérieur de Technologies campus de Wayalghin (IST-Wayalghin). Entre communications sur le management de soi, l’intelligence émotionnelle et des partages d’expériences, ce séminaire d’intégration a visé plusieurs objectifs.

« Ce séminaire vise à accueillir les nouveaux étudiants de la première année pour leurs inculpés les principes du groupe IST/UBS, ensuite de leurs interpellés sur la responsabilité des différents choix des filières. En quoi consiste ces filières ? Et en quoi ils doivent s’attendre dans leurs vies professionnelles futures. Le second volet de ce séminaire vise aussi à renforcer les capacités socio-professionnelles des étudiants en licence 2 et 3 qui sont en fin de cycle », a fait savoir le responsable à la communication et des relations avec les entreprises de l’IST campus Wayalghin, Gansonré Bernabé.

Après des moments d’apprentissage, le comité d’organisation de la 5e édition de ce séminaire d’intégration, tenue du 27 au 28 novembre 2024 au CENASA, a procédé à la clôture de cet évènement.

A l’issue du cadre festif de cette cérémonie de clôture, les meilleurs étudiants dudit campus ont été récompensés après leurs efforts durant l’année académique. Tout en reconnaissant l’intérêt de ce séminaire, ces derniers ont témoigné leur gratitude à l’endroit de l’administration de l’IST Campus Wayalghin de les avoir honorer lors de cette soirée. C’est le cas de Nadia Ouédraogo, étudiante en licence 2 en réseau informatique et télécommunication qui a été récompensé.

Avec une moyenne de 15,83/20, l’étudiante en licence 2 en réseau informatique et télécommunication a fait savoir que le fruit de ce résultat réside dans le travail et la prière. « Nous sommes dans le temple de l’excellence, vous ne pouvez pas compter sur quelqu’un d’autre que sur vous-mêmes. Et c’est cela qu’au cours de toutes ces conférences, on vous va toujours rappeler autonomie, responsabilité, initiative. Vous êtes les acteurs principaux de votre succès, de votre formation », a conseillé aux étudiants, Wati Laurent Zoma, directeur du campus de Wayalghin de l’Institut supérieur de technologies (IST).

