Journées des Koromba : Une 4ᵉ édition dédiée à la résilience culturelle et à la quête de paix

La quatrième édition des Journées des Koromba (JKO) s’est ouverte le samedi 29 novembre 2025 au Musée national de Ouagadougou. Pendant deux jours, fils et filles de la communauté se retrouvent autour du thème « Patrimoine culturel et résilience face au défi sécuritaire pour un retour certain au Koromwondè ». Un thème qui résonne particulièrement dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires et la nécessité de préserver les identités.

Pour Abdoul Aziz Konfé, président du comité d’organisation, ces journées répondent à un besoin profond de ressourcement et de réaffirmation identitaire. « Il faut se reconnecter avec les siens, parce que la culture est l’âme d’un peuple. Tant qu’on vit, on doit savoir d’où l’on vient pour mieux tracer son chemin », explique-t-il.

L’engouement autour de l’évènement, dit-il, témoigne de cette soif identitaire. «Chacun veut comprendre ce qui fait l’identité de Bumba, chacun veut savoir qui il est. Les Journées Koromba permettent vraiment de mettre en lumière ces valeurs et cette identité » ajout t-il.

Interrogé sur les initiatives visant à préserver la langue koromba, Abdoul Aziz Konfé a rappelé que les JKO ont joué un rôle d’éveil. « Au-delà des journées elles-mêmes, il existe des actions communautaires. Pendant les vacances, certains s’organisent pour apprendre la langue aux enfants. Des structures produisent des documents, de la documentation, même des dictionnaires », a-t-il confié.

Il a insisté sur l’effet déclencheur des éditions précédentes. « Ces initiatives découlent des JKO. Elles ont éveillé les consciences et poussé chacun à agir pour la préservation de notre héritage», a indiqué le président du comité d’organisation.

Présent en tant que parrain de la cérémonie, le docteur Iba Karim a, lui aussi, insisté sur l’importance de la paix et de la cohésion pour l’avenir des Koromba comme pour toutes les communautés du pays. « Je suis Koromba et je porte ce combat. Aujourd’hui, nous avons compris qu’il n’y a rien de plus précieux que la paix. Il faut courir derrière la paix, rechercher la cohésion sociale, le vivre-ensemble »,a-t-il souligne.

A l’écouter, la résilience culturelle passe également par l’adaptation aux réalités actuelles. « Les choses doivent changer avec le contexte. Il faut remettre les valeurs au centre, renforcer nos liens. C’est ce qui est le plus important », a déclaré le parrain.

Il a également adressé sa gratitude aux autorités pour les efforts en faveur d’un climat plus stable. « Je voudrais remercier le gouvernement et le président pour les efforts engagés en faveur de la paix», a-t-il lancé.

Entre échanges, panels, prestations artistiques et rencontres intergénérationnelles, cette quatrième édition des JKO se veut un rassemblement porteur d’espoir. Dans un contexte national délicat, elle s’inscrit dans une dynamique de renaissance culturelle et de résilience sociale pour le peuple Koromba.

Aurelle KIENDREBEOGO

