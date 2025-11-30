Joël Méda conserve son titre de champion à la 9e édition de l’Initiative Tennis de Ouagadougou

Partage

La 9e édition de l’Initiative Tennis de Ouagadougou (ITO) a connu son épilogue le samedi 29 novembre 2025. Joël Méda, le tenant du titre, a affronté le champion national du Togo, Dussey Stanislas, en finale. Comme à son habitude, le champion burkinabè a de nouveau arraché la couronne du tournoi, s’imposant deux sets à zéro et remportant au passage une enveloppe d’un million de francs CFA.

Le premier set a été d’abord dominé par le Togolais, qui a commencé la finale en force. Cependant, le Burkinabè a rapidement rattrapé son retard. Très en verve, Dussey Stanislas s’est emparé du troisième jeu.

À la première pause, les deux tennismans étaient à 3 jeux à 2 en faveur du Togo. Contre toute attente, avant la fin du set, Joël Méda a réussi à renverser la situation, remportant la manche (6-4).

Dans le deuxième set, le champion burkinabè a rapidement creusé l’écart, menant 5 jeux à 2, ce qui lui donnait un avantage considérable. Il ne lui restait plus qu’un jeu pour conclure. Conscient de sa position, il a mis le paquet et a remporté le dernier jeu, s’adjugeant ainsi le deuxième set (6-2) et le titre.

« Au début, c’était difficile. J’avais aussi un peu de pression même si je connaissais Dussey Stanislas. Je me suis dit qu’il fallait que je reste concentré, que j’attende le bon moment et que je prenne l’avance. Il avait décidé de mettre en place une stratégie qui était le service-volée. Comme je savais qu’avec cette stratégie, il allait s’épuiser, j’ai attendu le bon moment pour prendre le devant », a-t-il expliqué après sa victoire.

Pour le promoteur du tournoi, Jean-Pierre Compaoré, le déroulement de la compétition est un motif de satisfaction au regard de son objectif initial. « Le bilan est très satisfaisant parce que le niveau des joueurs était bon. L’organisation a été parfaite, il y a eu six pays. Donc, c’était parfait », s’est-il réjoui.

Il n’a pas été le seul à repartir comblé. Pour le parrain de l’édition, Damo Justin Barro, c’est une joie de voir l’ampleur que la discipline est en train de prendre au Faso. « Chaque année, je le dis, les plus grandes institutions sont souvent nées de petites initiatives.

Aujourd’hui, on ne peut pas parler de tennis au Burkina Faso sans parler de cette initiative. Je suis persuadé que ça deviendra un jour l’Open de Ouagadougou, un peu comme les autres Opens », a souhaité l’ex Ministre en charge des finances au temps du capitaine Thomas Sankara.

La 9e édition de l’ITO a débuté le jeudi 27 novembre 2025 avec 19 joueurs issus de plus de six pays. Le champion est reparti avec le trophée et la somme d’un million de francs CFA, tandis que le finaliste malheureux a reçu 500 000 F CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24