Burkina Faso : Les Motards du Faso offrent des vivres aux orphelins de l’Association African Solidarité

Les Motards du Faso ont effectué un don de vivres au profit des orphelins et enfants vulnérables de l’Association African Solidarité (AAS) le samedi 29 novembre 2025, au siège de l’association à Ouagadougou. Ce geste solidaire vise à soutenir les actions communautaires de l’AAS, primée pour son engagement citoyen.

Le don comprend entre autres du lait, du riz, des sardines et des pâtes spaghettis. Abdel Aziz Traoré, chargé du social des Motards du Faso, a expliqué que ce don s’inscrit dans une dynamique d’entraide de fin d’année pour renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso.

« Nous sommes venus encourager le centre AAS pour leur dire que nous sommes satisfaits de ce qu’ils font déjà pour les enfants, et apporter une aide pour les accompagner dans les activités communautaires », a-t-il déclaré.

Les Motards du Faso, engagés dans la sensibilisation routière notamment sur le code de la route et le port du casque pour tous les usagers , prévoient de revenir d’ici la fin du premier trimestre 2026.

Adama Compaoré, secrétaire général de l’AAS, a exprimé sa gratitude. « Au nom du PCA et de tous les membres, nous disons merci pour cet acte posé ce matin au profit des orphelins et enfants vulnérables suivis au centre », a-t-il déclaré.

Créée en 1991, l’AAS a évolué de la protection environnementale vers la lutte contre le SIDA, gérant un centre médical ouvert en 1998 avec près de 3 000 personnes suivies pour le VIH et 722 enfants pris en charge, infectés ou non.

L’association propose un dépistage gratuit du VIH, de la syphilis et des hépatites, avec des vaccins subventionnés à 3 000 FCFA. Elle dispose aussi d’une unité mobile, un cabinet dentaire et des projets en cardiologie.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24