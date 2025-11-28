Initiative tennis de Ouagadougou : La 9ème édition lancée, en présence du tenant en titre Joël Meda

La 9e édition du tournoi Initiative Tennis de Ouagadougou (ITO) a débuté le jeudi 27 novembre 2025. Elle se déroule jusqu’au 29 novembre 2025, au centre aéré de la BCEAO de Ouaga 2000 regroupant « les meilleurs tennismen de la sous-région».

Depuis 2016, le Burkina Faso abrite un événement sportif dans le monde du tennis. Il s’agit de l’Initiative Tennis de Ouagadougou (ITO).

Ce tournoi international est plateforme de référence pour les jeunes talents et les professionnels de la sous-région. Il vise à renforcer la pratique du tennis dans le pays tout en favorisant l’échange régional.

Cette compétition dont le lancement a eu lieu ce jeudi 27 novembre 2025, veut offrir un cadre professionnel et structuré pour la pratique du tennis, souvent absente du paysage sportif national.

« Le Burkina regorge de jeunes passionnés, mais il manque de grands tournois à la hauteur des standards internationaux », a souligné Modibo Sanogo, directeur du tournoi.

L’objectif pour lui est de créer un environnement de compétition crédible, accessible et capable de révéler les talents et de leur donner une visibilité sur la scène internationale. A l’écouter ce tournoi ne se limite pas à la compétition ; il constitue également une véritable école pour les jeunes, mêlant formation, éducation, et rayonnement international .

Cette année, plusieurs catégories sont présentes sur les courts de tennis. Il s’agit de la compétition principale, réservée aux professionnels qui sont au nombre de 19 joueurs, dont 10 Burkinabés. Il y a également la division amateurs, espoirs (moins de 16 ans) et dames.

Pour les promoteurs, l’édition 2025 marque une étape importante dans cette vision, en espérant voir naître de futurs champions Burkinabè. Le tournoi est présidé par le Naaba Baongo de Gourcy, parrainé par Damo Barro, ancien gouverneur de la BCEAO. Il aura pour invité d’honneur, Josephine Touré, membre de la cour de justice de l’UEMOA. SanlamAllianz est le sponsor officiel.

Le vainqueur d’édition dernière, Joël Méda joue son titre à cette 9ème édition. Il est qualifié pour les demi-finales dont le tableau des finalistes sera connu ce jour.

Tous les concurrents à cette édition, à l’image de Djibril Bonkoungou, entendent succéder à Joël Méda, le champion en titre de l’ITO. En termes de récompenses, le vainqueur du tableau élite empochera 1 million de CFA, avec des primes et des prix spéciaux pour les autres phases de la compétition.