Communiqué nécrologique | Décès de Salmata Ouedraogo née Cissé : Remerciements

La grande famille Ouédraogo à Ouahigouya, Ouagadougou et Bobo Dioulasso. la grande famille Ouédraogo à Bingo et Bimbili

La famille Ouedraogo à Zogore, Zanna et Bangrin.

Les frères et sœurs de feu Alidou Ouédraogo á Bingo

La grande famille CISSE à Zogoré ,Nango,Gala, Ouélé, Dargouma, Ouagadougou, Ouahigouya, Côte d’Ivoire.

La famille du Feu Moussa CISSE au secteur 3 de Ouahigouya. les familles alliées Ouédraogo, Sawadogo, Bagaya, Guindo , Sia , Goubane , Lompo

le PDS de l’Arrondissement 12 et les membres, l’association des femmes de l’Arrondissement 12 de Ouagadougou.

Les, enfants Mohamed Baba et Cheick Tidiane Ouedraogo. Les frères, sœurs neveux, cousins et les petits fils de la défunte.

Voudraient vous exprimer leurs sincères gratitudes pour votre soutien matériel, moral et financier lors du rappel à Dieu le mardi 24 février 2026 au Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo à Ouagadougou suivi de l’enterrement le mercredi 25 février 2026 à Ouahigouya, de leur épouse, fille, grande sœur, tante, belle-mère, mère et grand- mère

Salmata Ouedraogo née Cissé précédemment institutrice à la retraite et Présidente de la commission affaires générales, sociales et culturelle de l’Arrondissement 12 de Ouagadougou.

Les familles adressent leurs sincères remerciements aux voisins, à toutes les personnes physiques et morales, les autorités (civiles, militaires et religieuses et coutumiers), les structures et les organisations qui leur ont apporté assistance et réconfort. Que Dieu vous le rende au centuple !

Que par la miséricorde d’Allah, son âme repose en paix !

La famille vous informe par la même occasion qu’elle organise une séance de lecture coranique ce vendredi 6 mars dans la matinée et doua en hommage à la disparue ce Dimanche 8 mars à 8 heure au domicile familiale, au quartier Patte d’Oie, côté Est de la cité universitaire

Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘oun « Nous appartenons à Dieu et vers Lui nous retournons »