Guerre en Iran : Le cours de l’or s’envole et pourrait atteindre de nouveaux records

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Mine Taparko, production d'or, fonte
Mine Taparko (Photo d'illustration)

La flambée des prix ne touche pas seulement les carburants. Depuis la montée des tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran, le cours de l’or connaît une hausse spectaculaire. Depuis le 28 février 2026, le métal jaune évolue à des niveaux élevés, poussant certains détenteurs de bijoux à profiter de cette embellie pour revendre, nous renseigne TF1.

Dans ce contexte géopolitique tendu, la question se pose : est-ce le bon moment pour acheter ? Pour Oscar Langlais, conseiller en investissement, l’or reste une valeur sûre sur le long terme. « C’est un actif qui a toujours fait ses preuves. Si vous n’êtes pas très orienté vers la Bourse, vous achetez, vous mettez de côté, et vous savez que sur le long terme, cela augmente », explique-t-il.

Lire également 👉L’or dépasse les 4 000 $ US l’once pour la première fois, porté par les crises géopolitiques et l’ombre de Trump

Depuis plusieurs mois déjà, le métal précieux bénéficie d’un regain d’intérêt en raison des tensions au Moyen-Orient.

Dès l’ouverture des marchés le lundi 2 mars 2026, le prix de l’or a progressé de 2 %. Et cette tendance pourrait se poursuivre. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, met en garde. « Si le conflit s’enlise, s’il se généralise, si les États-Unis ou les Israéliens n’ont pas un plan clair en Iran, il y a un risque d’une forte augmentation de l’or», a-t-il indiqué.

Depuis 2020 et la multiplication des crises internationales, le métal jaune a atteint des niveaux inédits depuis les années 1980, confirmant son statut de valeur refuge en période d’instabilité mondiale.

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

LONAB : Plus de 97 millions de FCFA remis à deux lauréats du PMU’B

il y a 2 heures

Double confrontation des Étalons Dames face au Maroc : « On est satisfaits même si on n’a pas gagné » (Pascal Sawadogo)

il y a 4 heures

SNC Bobo 2026: Le Ministre de la Culture a transmis officiellement l’invitation du pays invité d’honneur à son homologue du Ghana

il y a 4 heures

SION 2026 : Entre héritage africain et foi biblique, le défi du discernement spirituel

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page