Guerre en Iran : Le cours de l’or s’envole et pourrait atteindre de nouveaux records

La flambée des prix ne touche pas seulement les carburants. Depuis la montée des tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran, le cours de l’or connaît une hausse spectaculaire. Depuis le 28 février 2026, le métal jaune évolue à des niveaux élevés, poussant certains détenteurs de bijoux à profiter de cette embellie pour revendre, nous renseigne TF1.

Dans ce contexte géopolitique tendu, la question se pose : est-ce le bon moment pour acheter ? Pour Oscar Langlais, conseiller en investissement, l’or reste une valeur sûre sur le long terme. « C’est un actif qui a toujours fait ses preuves. Si vous n’êtes pas très orienté vers la Bourse, vous achetez, vous mettez de côté, et vous savez que sur le long terme, cela augmente », explique-t-il.

Depuis plusieurs mois déjà, le métal précieux bénéficie d’un regain d’intérêt en raison des tensions au Moyen-Orient.

Dès l’ouverture des marchés le lundi 2 mars 2026, le prix de l’or a progressé de 2 %. Et cette tendance pourrait se poursuivre. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, met en garde. « Si le conflit s’enlise, s’il se généralise, si les États-Unis ou les Israéliens n’ont pas un plan clair en Iran, il y a un risque d’une forte augmentation de l’or», a-t-il indiqué.

Depuis 2020 et la multiplication des crises internationales, le métal jaune a atteint des niveaux inédits depuis les années 1980, confirmant son statut de valeur refuge en période d’instabilité mondiale.