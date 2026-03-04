LONAB : Plus de 97 millions de FCFA remis à deux lauréats du PMU’B

Le mercredi 4 mars 2026, au sein de son agence Ouaga 3, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a procédé à la remise officielle d’une cagnotte globale s’élevant à 97 792 000 F CFA. Cette somme importante a été partagée entre deux parieurs à la suite des récents tirages du Pari Mutuel Urbain du Burkina (PMU’B).

Le premier bénéficiaire, Mahamadi Kafando, exerce la profession d’inspecteur des impôts. Client régulier de la LONAB depuis environ trois ans, il a remporté le gros lot grâce au tirage du « 4+1 » du lundi 2 février 2026. Avec une mise initiale de 16 800 F CFA, il repart avec la somme de 65 618 500 F CFA.

Mahamadi Kafando recevant son chèque de 65 618 500 F CFA à l'agence LONAB Ouaga 3.
« Je suis vraiment ravi d’avoir eu le 4+1 du lundi 2 février 2026 ; c’est une question de chance, chacun peut essayer sa chance pour voir. J’espère qu’il y aura d’autres gagnants après nous », a-t-il a déclaré.

Le millionnaire ambitionne désormais d’injecter ce capital dans des projets entrepreneuriaux déjà amorcés afin de créer des emplois pour la jeunesse.

Gérard Bertrand Ilboudo, ingénieur en génie civil, présentant son gain de 32 173 500 F CFA
Le second gagnant, Gérard Bertrand Ilboudo, est un ingénieur en génie civil. Son parcours diffère par sa spontanéité. C’est en se rendant à son service qu’il a décidé de tenter sa chance avec une mise modique de 1 200 F CFA, ce qui lui a permis de toucher 32 173 500 F CFA.

Gérard Bertrand Ilboudo a expliqué les circonstances de son gain. « C’est un matin, en partant au service, que je me suis arrêté. J’ai fait une mise de 1 200 F et la chance m’a souri pour le tirage du mercredi 18, avec l’ordre que j’ai obtenu », a-fait entendre l’ingénieur.  Pour l’avenir, il souhaite mener une réflexion approfondie afin de structurer un projet d’investissement durable.

Claudine Ramdé, représentante de la Direction Générale
Claudine Ramdé, représentante du Directeur général de la LONAB, a tenu à rassurer l’opinion publique sur la fiabilité des jeux nationaux. Elle a souligné que ces remises régulières constituent une preuve de la probité de l’institution vis-à-vis des parieurs.

« Si tu joues à la LONAB, tu ne perds jamais. Les lots peuvent te permettre de réaliser tes rêves et ceux de ta famille, et aussi de contribuer à la réalisation socio-économique du Burkina Faso», a-t-elle lancé.

En plus de transformer la vie des individus, les activités de la LONAB génèrent des ressources  qui soutiennent les investissements publics de l’État a rappelé Claudine Ramdé la .

Akim KY

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24

     
