LONAB : Moussa Sérémé, heureux gagnant de 45 222 000 F CFA, veut se lancer dans l’agrobusiness

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a encore fait un heureux élu ! Ce mercredi 25 février 2026, Moussa Sérémé est reparti avec un chèque de 45 222 000 F CFA, remporté grâce à une mise de 7 200 F CFA au 4+1 du vendredi 6 février 2026. Pour marquer sa proximité avec sa clientèle, la LONAB a choisi de remettre ce gain directement depuis le club 16082 de Pissy.

Loin du formalisme des directions ou des sièges sociaux, c’est devant l’un de ses points de vente à Pissy que la Nationale des jeux de hasard a récompensé son gagnant. Moussa Sérémé, ingénieur agronome de profession, a vu sa persévérance payer environ vingt jours après avoir obtenu la bonne combinaison.

Selon Eugène Thiombiano, Conseiller Technique représentant le Directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani, cette cérémonie de remise délocalisée vise à renforcer le lien de confiance avec les parieurs.

« Depuis des décennies, le PMU’B demeure une source de joie et de fierté pour de nombreux Burkinabè. Ma satisfaction est d’autant plus grande que, d’Est en Ouest, du Nord au Sud, la Nationale des jeux de hasard sillonne inlassablement le territoire national afin de remettre les gains à celles et ceux qui ne cessent de lui renouveler leur confiance », a-t-il déclaré.

Eugène Thiombiano a prodigué des conseils au lauréat, l’invitant à la réflexion et à un investissement utile, notamment dans son domaine de prédilection, l’agrobusiness.

« Le message que j’ai à lancer est qu’il n’y a pas de miracle. Il faut jouer et croire en sa chance. En venant ici pour la remise, nous voulons montrer qu’il faut toujours innover et aller au contact des parieurs. À l’endroit du gagnant, je conseille d’investir utilement et de prendre son temps. Étant ingénieur agronome, il envisage déjà de se lancer dans l’agrobusiness », a-t-il précisé.

La persévérance récompensée

Réceptif à ces conseils, l’heureux gagnant a confié que ce projet faisait déjà partie de ses ambitions. Pour lui, ce gain est une opportunité de révolutionner son secteur d’activité, en s’inscrivant dans la dynamique actuelle de la Révolution Populaire Progressiste (RPP). Il a également profité de l’occasion pour encourager les autres parieurs à la persévérance.

Lire aussi 👉 LONAB : Pluie de millions sur deux employés de commerce

« Je jouais régulièrement, et à un moment donné, j’ai failli ne plus y croire. Mais je me suis dit qu’il ne fallait pas baisser les bras. J’ai continué jusqu’à ce que ce jour heureux se présente. Je suis vraiment très heureux. J’avais souvent gagner des désordres, mais cette fois-ci a été la bonne », s’est réjoui Moussa Sérémé.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24