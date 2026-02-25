Construction de la Patrie : L’Agence Faso Mêbo fait un pas de géant dans la gestion des dons

Le personnel du ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, avec à sa tête la ministre Dr Aminata Zerbo/Sabané, a apporté sa contribution pour la construction de la Patrie. C’était le mercredi 25 février 2026 au Quartier général (QG) de l’agence Faso Mêbo de Ouagadougou, sis au lycée Philippe Zinda Kaboré.

Vingt (20) tonnes de ciment, 80 tonnes de granites, 10 ordinateurs, 5 téléphones portables et une solution digitale pour une meilleure gestion des dons. Telle est la composition du don du personnel du ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques à l’agence Faso Mêbo pour la construction de la Patrie.

Selon la cheffe de ce département ministériel, la plateforme ‘’sereya’’ en langue dioula, signifie en langue française « redevabilité ». Accessible à l’adresse « www.fasomêbo.gov.bf », elle entend permettre un meilleur suivi des dons et contributions au profit de la construction de la Patrie au travers de l’agence Faso Mêbo.

« Cette plateforme permet la traçabilité des contributions, le suivi des stocks en temps réel, la génération automatisée de rapports, ainsi que l’intégration avec la plateforme nationale de payement Faso Arzeka », a fait savoir Dr Aminata Zerbo/Sabané.

Pour le Capitaine Achille Nagalo, représentant le directeur général de l’Agence Faso Mêbo, ce don va renforcer leurs compétences et accélérer leur transition vers la modernité.

« Ce don s’inscrit dans une logique stratégique, structurante pour renforcer les capacités, outiller nos compétences et accélérer la modernisation de nos pratiques », a-t-il déclaré.

En marge de cette remise de don, la ministre et sa délégation ont aussi donné un coup de main pour la confection des pavés.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24