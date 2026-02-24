Burkina Faso : Le CIE/MIA du pasteur Mamadou Karambiri contribue, travaille et prie pour la construction de la Patrie

Le Centre international d’évangélisation/Mission intérieure africaine (CIE/MIA) a fait don de 50 tonnes de ciment, de 300 kits alimentaires et de 5 000 000 de F CFA à l’Agence Faso Mêbo pour la construction de la Patrie. La remise officielle est intervenue, ce mardi 24 Février 2026, au Quartier général (QG) de l’Agence de Ouagadougou, sis au lycée Philippe Zinda Kaboré.

Selon Dr Hortense Karambiri, Vice-présidente du Centre international d’évangélisation/Mission intérieure africaine (CIE/MIA) et épouse du Dr Karambiri, pasteur principal et fondateur du CIE/MIA, leur don pour la construction de la Patrie a une valeur totale de 10 875 000 F CFA.

« Nous sommes très fiers de ce qui se passe dans ce pays, et nous ne voulons pas être en reste. Donc, nous sommes venus pour plus que ce qui est donné. C’est tout un message pour dire que nous sommes d’accord avec cette initiative et nous l’approuvons », a-t-elle déclaré.

Elle a aussi prié que Dieu, dans sa grâce, étende les limites de Faso Mêbo et puisse faire en sorte que ce soit une initiative réussie à la gloire de Dieu. En marge de leur don, Dr Hortense Karambiri et sa délégation ont aussi donné de leur sueur en effectuant différentes tâches rentrant dans la confection des pavés.

La Vice-présidente du CIE/MIA, parlant sous couvert de leur père spirituel, le Dr Mamadou Philippe Karambiri, dit être convaincu que c’est en unissant les forces qu’on peut construire la Patrie.

« Ensemble, nous sommes en train de dire par rapport à cette initiative présidentielle que c’est main dans la main que nous allons construire cette nation et nous sommes d’accord avec cette idée de faire le développement de ce pays par nous-mêmes Burkinabè », a-t-elle affirmé. La délégation du CIE/MIA à en somme prié pour le bon déroulement des travaux de Faso Mêbo.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Daouda ZONGO (stagiaire)

Burkina 24