Procès Yé Yaké Camille : Amidou Tiegnan maintient la thèse du partage des fonds

Le procès Yé Yaké Camille et autres s’est poursuivi ce mardi 24 février 2026 au tribunal de grande instance Ouaga 1 avec l’audition, par le tribunal, du témoin Amidou Tiegnan. Déjà condamné dans une procédure liée au dossier, il est présenté comme l’un des acteurs majeurs de cette affaire de détournement et de surfacturation présumés.

Appelé à la barre, Amidou Tiegnan, connu pour avoir accablé plusieurs personnes lors de son propre jugement, a maintenu ses déclarations antérieures. Interrogé sur les chèques tirés par Lydie Bonkoungou, il a affirmé sans détour que les fonds n’ont servi à aucune activité officielle.

« Non, Monsieur le Président, il n’y a pas eu d’activité, l’argent a été partagé », a-t-il insisté, précisant que le chèque aurait été tiré pour « encourager le personnel ».

Selon lui, après encaissement des fonds, Lydie Bonkougou serait revenue chez Kouka Dimanche Yaméogo, ajoutant qu’il était « au courant de tout ». Il a également soutenu que les montants de 10 millions et de 12,5 millions de FCFA n’ont servi à l’organisation d’aucune activité du Premier ministre à Ouahigouya, répétant que « cet argent a été partagé ».

Interrogé par l’Agent judiciaire de l’État sur un éventuel déplacement du Premier ministre Apollinaire Kyélem à Ouahigouya, le témoin a répondu n’en avoir aucune connaissance.

« Tout ce que je sais, Issiaka Sangaré était à Ouagadougou. Il est allé toucher l’argent, il est revenu et on a partagé cet argent », a-t-il déclaré, invitant le tribunal à se renseigner auprès du Trésor.

Cette version des faits contredit toutefois celle du prévenu Issiaka Sangaré, qui affirme avoir encaissé un chèque de 10 millions de FCFA pour un déjeuner du Premier ministre avec des déplacés internes à Ouahigouya, le 1er janvier 2024.

Poursuivant son témoignage, Amidou Tiegnan a assuré agir sans intention de nuire. « Tout ce que je dis est vrai. Je n’ai aucune intention de nuire à quelqu’un. Si on a bouffé ensemble, il faut le dire », a-t-il affirmé, se disant constant dans ses déclarations depuis le début de la procédure.

Il a également indiqué avoir remis deux chèques d’un montant de 8,1 millions et de 2,5 millions de FCFA. Concernant le premier, il a déclaré l’avoir remis en main propre à Mme Bonkoungou pour positionnement, sans la liste des participants. Il affirme avoir ignoré l’existence d’un reliquat, n’en ayant eu connaissance qu’au cours de l’instruction.

Interrogé par le juge sur les montants issus des surfacturations et des fausses expressions de besoins, notamment la part qui aurait été répartie entre Yé Yaké Camille, Salifou Ouédraogo et lui-même, Amidou Tiegnan a estimé qu’il serait « un peu difficile » de répondre avec précision.

Les avocats de Yé Yaké Camille ont alors rappelé que le témoin avait reconnu avoir, à plusieurs reprises, imité la signature de son supérieur. La défense s’interroge sur le nombre de chèques qu’Amidou Tiegnan aurait encaissés à l’insu de Yé Yaké Camille.

Malgré ces interrogations, le témoin a maintenu que les 10 millions de FCFA tirés pour la supposée activité du Premier ministre à Ouahigouya ont été partagés entre lui et Issiaka Sangaré.

En réaction, ce dernier a rejeté catégoriquement ces accusations. « Je ne me reconnais pas dans les propos d’Amidou Tiegnan », a-t-il déclaré, affirmant qu’il se trouvait à Ouahigouya le 29 décembre 2023, date à laquelle il est accusé d’avoir encaissé un chèque à Ouagadougou. Il a annoncé son intention de produire son ordre de mission pour étayer sa défense.

Soumane Wahab KARAMBIRI (Stagiaire)

Burkina24