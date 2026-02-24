Vie chère au Sahel : L’opération Faso Yaar fait carton plein à Dori

Lancée officiellement le vendredi 20 février 2026 à Dori, l’opération Faso Yaar marque une nouvelle étape dans la lutte contre la vie chère dans la région du Sahel. Entre encadrement des prix et accessibilité des produits de première nécessité, l’initiative séduit déjà de nombreux ménages.

Si l’on ne se bouscule pas aux portes, c’est avant tout grâce à une organisation qui privilégie la fluidité pour les habitants de Dori. Selon Kalfassoro Konaté, directeur régional en charge du commerce du Sahel, « le bilan des 04 premiers jours est extrêmement positif ».

« L’engouement est au rendez-vous et les recettes augmentent de crescendo, prouvant que les produits proposés répondent à un besoin réel des citoyens », a-t-il souligné. Face à ce succès, les autorités encouragent l’ensemble de la population à s’approprier ces produits mis à leur disposition pour faciliter leur quotidien.

Pour Fernand Belemkoabga, venu s’approvisionner en sucre, la différence avec le marché classique est sensible. Il ne cache pas sa satisfaction car « les prix pratiqués par FASO YAAR sont bien plus abordables que ceux du secteur privé où les tarifs sont parfois inaccessibles et même introuvables ».

Ce consommateur souligne que « cette initiative rappelle aux plus anciens les dispositifs FASO YAAR d’autrefois » et permet aujourd’hui aux familles les plus modestes de souffler un peu financièrement. Pour la suite, il appelle les responsables à « renflouer le magasin avec d’autres vivres » afin de renforcer l’accessibilité des produits de base.

Le Secrétaire Général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a présidé la cérémonie de lancement. Il a indiqué que l’objectif est de permettre aux consommateurs de bénéficier des produits de grande consommation de qualité et à prix accessible.

À Dori, le magasin Faso Yaar propose du sucre, de l’huile et des jus. Pour les consommateurs, l’avantage financier est immédiat car la boutique permet des achats en gros comme au détail avec des tarifs bien définis. On note par exemple que le carton de sucre SN SOCUCO coute 21 000F contre le paquet à 850F ou encore que le bidon d’huile à 6750 contre le kit de quatre à 26 000F.

Afin de respecter les directives nationales et d’éviter les abus, le processus d’achat est strictement encadré. « Une application permet l’enregistrement puis l’achat sur présentation de la pièce d’identité », a fait savoir Auguste Kinda. Alizéta Traoré, une cliente ayant pu se procurer du sucre et de l’huile, témoigne de la satisfaction des usagers malgré les procédures strictes.

Pour garantir une distribution équitable, le Président de la Délégation Spéciale de Dori a précisé certaines conditions par communiqué. Il évoque notamment « la possibilité d’acheter pour plusieurs personnes limitées à 5 » et rappelle que la « revente est interdite ».

Si les commerçants classiques comme Richard Minoungou notent une baisse de leur clientèle, beaucoup reconnaissent que l’initiative est un bienfait nécessaire pour soulager la peine de la population.

Le Secrétaire Général de la région, Auguste Kinda, a d’ailleurs lancé un appel pour que chaque citoyen puisse bénéficier de cette opération dans la discipline et le respect des règles établies.