ONU : Le Venezuela exige la libération immédiate de Nicolás Maduro détenu aux États-Unis

Le Venezuela a officiellement demandé le lundi 23 février 2026, la libération « immédiate » de l’ancien président Nicolás Maduro, détenu aux États-Unis depuis son arrestation lors d’une opération militaire américaine spectaculaire le 3 janvier 2026.

S’exprimant devant le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil a dénoncé une « action militaire illégale » ayant causé la mort de plus de 100 personnes et conduit à la « détention arbitraire » de Nicolás Maduro et de son épouse, Cilia Flores.

Arrêté puis transféré à New York, où il attend d’être jugé pour narcotrafic, Nicolás Maduro s’est déclaré « prisonnier de guerre ».

Le gouvernement a annoncé la transformation de l’Hélicoïde, centre de détention emblématique accusé de pratiques arbitraires, tandis que d’autres ajustements politiques ont été opérés.

Dans la continuité des concessions faites à Washington, Alex Saab, ancien ministre de l’Industrie et proche de Maduro, a été écarté de ses fonctions.

Arrêté en 2020 au Cap-Vert puis extradé vers les États-Unis avant d’être échangé en 2023 contre des ressortissants américains détenus au Venezuela, son sort reste entouré d’incertitudes.