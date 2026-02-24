« Police Yaka » : Quand le policier devient votre nouveau voisin

La Police nationale a officiellement lancé son concept « Police Yaka » ce mardi 24 février 2026. Objectif : Être une police plus proche et à l’écoute. Désormais, la police est le nouveau voisin car il s’installe dans les quartiers.

Le nom du concept donne le ton. « Police Yaka » en langue nationale mooré signifie littéralement « Police voisine ». L’idée défendue par l’institution est simple mais ambitieuse : l’uniforme ne doit plus être synonyme de distance ou de crainte, mais de proximité quotidienne.

« Le concept de Police Yaka signifie « Police voisine », ou indique que la Police est mon voisin, ma voisine. Cela traduit l’idée que la Police est proche du citoyen et va à sa rencontre, non sous l’angle de la répression, mais dans la dynamique de la sensibilisation et de la confiance mutuelle », a clarifié Thierry Dofizouho Tuina, Directeur général de la Police nationale lors de la cérémonie de lancement.

Ce nouveau dispositif vise principalement à instaurer un dialogue permanent entre les forces de l’ordre et les populations afin de mieux identifier les risques sécuritaires spécifiques à chaque quartier. À travers la « Police Yaka », l’institution souhaite encourager la coproduction de la sécurité par l’implication directe des habitants, tout en luttant contre l’incivilité et la délinquance mineure.

Le coup d’envoi a été donné ce matin dans l’arrondissement 6 de la capitale. Cette première étape permettra aux forces de l’ordre de tester le dispositif en conditions réelles et de consulter directement les riverains.

« Dans un premier temps, une phase pilote commence ce matin dans l’arrondissement 6 afin de tester et d’ajuster le dispositif avant son extension progressive à l’ensemble du territoire national. Cette approche graduelle vise à capitaliser les enseignements tirés de la phase initiale pour garantir la pertinence et l’efficacité du modèle Police Yaka », a précisé le Directeur général.

Sur place, sitôt le lancement effectué, les agents de la Police Yaka ont initié des discussions avec les habitants pour mener à bien leur mission, conformément à leur cahier des charges. Saisissant l’occasion, le Directeur général a profité de ce moment pour inviter solennellement les populations locales à s’investir pleinement dans cette démarche, condition sine qua non de sa réussite.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24