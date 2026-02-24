« Police Yaka » : Quand le policier devient votre nouveau voisin

Flora Toelo Karambiri Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute

La Police nationale a officiellement lancé son concept « Police Yaka » ce mardi 24 février 2026. Objectif : Être une police plus proche et à l’écoute. Désormais, la police est le nouveau voisin car il s’installe dans les quartiers. 

Le nom du concept donne le ton. « Police Yaka » en langue nationale mooré signifie littéralement « Police voisine ». L’idée défendue par l’institution est simple mais ambitieuse : l’uniforme ne doit plus être synonyme de distance ou de crainte, mais de proximité quotidienne.

« Le concept de Police Yaka signifie « Police voisine », ou indique que la Police est mon voisin, ma voisine. Cela traduit l’idée que la Police est proche du citoyen et va à sa rencontre, non sous l’angle de la répression, mais dans la dynamique de la sensibilisation et de la confiance mutuelle », a clarifié Thierry Dofizouho Tuina, Directeur général de la Police nationale lors de la cérémonie de lancement.

Thierry Dofizouho Tuina, Directeur général de la Police nationale
Thierry Dofizouho Tuina, Directeur général de la Police nationale

Ce nouveau dispositif vise principalement à instaurer un dialogue permanent entre les forces de l’ordre et les populations afin de mieux identifier les risques sécuritaires spécifiques à chaque quartier. À travers la « Police Yaka », l’institution souhaite encourager la coproduction de la sécurité par l’implication directe des habitants, tout en luttant contre l’incivilité et la délinquance mineure.

Le coup d’envoi a été donné ce matin dans l’arrondissement 6 de la capitale. Cette première étape permettra aux forces de l’ordre de tester le dispositif en conditions réelles et de consulter directement les riverains.

« Dans un premier temps, une phase pilote commence ce matin dans l’arrondissement 6 afin de tester et d’ajuster le dispositif avant son extension progressive à l’ensemble du territoire national. Cette approche graduelle vise à capitaliser les enseignements tirés de la phase initiale pour garantir la pertinence et l’efficacité du modèle Police Yaka », a précisé le Directeur général.

Sur place, sitôt le lancement effectué, les agents de la Police Yaka ont initié des discussions avec les habitants pour mener à bien leur mission
Sur place, sitôt le lancement effectué, les agents de la Police Yaka ont initié des discussions avec les habitants pour mener à bien leur mission

Sur place, sitôt le lancement effectué, les agents de la Police Yaka ont initié des discussions avec les habitants pour mener à bien leur mission, conformément à leur cahier des charges. Saisissant l’occasion, le Directeur général a profité de ce moment pour inviter solennellement les populations locales à s’investir pleinement dans cette démarche, condition sine qua non de sa réussite.

Flora KARAMBIRI 

Burkina 24

     
Flora Toelo Karambiri Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Flora Toelo Karambiri

Flora Toelo Karambiri

Articles similaires

Disponibilité de l’eau potable à Banfora : L’ONEA triple sa capacité de production

il y a 2 heures

FESPACO 2027 : Le compte à rebours est lancé pour la 30e édition

il y a 3 heures
Des éléments de la Police Municipale

Burkina Faso : Après des scandales de corruption, l’édile de la Capitale sermonne la Police municipale

il y a 3 heures
Conseil national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles (CNLS-IST)

Lutte contre le VIH au Burkina Faso : Un taux de séroprévalence à 0,5% et de nouvelles ambitions pour 2030

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page