Disponibilité de l'eau potable à Banfora : L'ONEA triple sa capacité de production

La ville de Banfora dispose désormais d’une nouvelle station de traitement d’eau potable. Inaugurée le 23 février 2026, l’infrastructure vise à renforcer durablement l’approvisionnement en eau à Banfora, Bérégadougou et dans plusieurs villages environnants. La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence des autorités administratives, coutumières et des partenaires techniques et financiers de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA).

Le Directeur général de l’ONEA, Flandion Idrissa Sourabié, a précisé que les anciennes capacités de production, estimées à 200 m³ par heure, ne permettaient plus de couvrir les besoins croissants des populations.

Grâce à la nouvelle station, la production atteint désormais 600 m³ par heure, soit un triplement de la capacité. Cette augmentation devrait permettre de réduire considérablement, voire d’éliminer, les pénuries d’eau dans la zone.

Flandion Idrissa Sourabié, Directeur général de l’ONEA

Le projet, financé à hauteur de 22 milliards de francs CFA par la coopération allemande, comprend la construction d’une station de traitement moderne, d’une bâche de stockage d’une capacité de 500 m³ et la réalisation de 178 kilomètres de réseau de distribution.

Ces ouvrages ont été dimensionnés pour répondre à l’évolution démographique jusqu’à l’horizon 2037. L’objectif est d’assurer une desserte durable et suffisante en eau potable pour les populations de Banfora, de Bérégadougou et des villages environnants.

Présidant la cérémonie, le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, a salué la qualité et la rapidité d’exécution des travaux.

Il a indiqué que cette infrastructure s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités visant à faire de l’accès à l’eau potable une réalité pour tous. Selon lui, avec cette nouvelle capacité de production, il ne devrait plus y avoir de coupures d’eau à Banfora et dans les localités bénéficiaires.

Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié

Le ministre a également évoqué la mise en œuvre d’un plan d’urgence national destiné à accroître l’offre en eau potable dans l’ensemble du pays, notamment à travers la réhabilitation de certains forages et l’extension des réseaux.

Jan Meise, Premier Conseiller de l’Ambassade d’Allemagne à Ouagadougou

Partenaire financier du projet, la coopération allemande, à travers la KfW, a exprimé sa satisfaction. Jan Meise, Premier Conseiller de l’Ambassade d’Allemagne à Ouagadougou, a souligné que cette infrastructure moderne répond aux standards de durabilité et constitue un investissement structurant pour les années à venir.

À l’approche de la saison chaude, marquée par une forte demande en eau, cette réalisation apparaît selon les autorités, comme une réponse concrète aux besoins en eau potable des populations de la région des Tannounyan.

     
